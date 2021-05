El PP de Elche defiende la permanencia de la Cruz en el Paseo de Germanías

Guilabert ha declarado que “una vez más, el sectarismo de la izquierda ilicitana, pone el foco de atención en su persecución de todo símbolo cristiano. Esta cruz que preside el Paseo de Germanías, no es solo un símbolo religioso sino también, un símbolo que representa los valores de la civilización occidental, unos valores basados en el respeto a la dignidad de la persona y la libertad”.

El representante de la formación popular ha salido al paso de las afirmaciones del primer edil, Carlos González, en un medio de comunicación en las que decía que “lo necesario es remodelar el Paseo de Germanías y, en su transformación, hay que cumplir la ley de memoria histórica suprimiendo la simbología franquista”, refiriéndose a la cruz. "Estas declaraciones demuestran la cara más rancia y sectaria del señor González pues el intento de relacionar el significado de la Cruz con el franquismo, refleja su ignorancia y la intención de generar división en la sociedad ilicitana, sociedad que superó toda discrepancia convirtiendo esta cruz en símbolo de la reconciliación y perdón.”

“Para los ilicitanos esa cruz se ha convertido en un símbolo de memoria y recuerdo de todos aquellos que fallecieron con independencia del bando al que pertenecieron” - Guilabert continuaba- “Invitamos a González que visite el barrio y pregunte a comerciantes y vecinos qué opinión tienen al respecto, porque nosotros lo hemos hecho y se llevaría una sorpresa. Los vecinos quieren la cruz y quieren que su Alcalde vele por construir una sociedad basada en la concordia y no en la confrontación, una sociedad que fomente el respeto y no el odio, en definitiva, un alcalde que gobierne para todos y no para unos pocos”.

“Desde el Partido Popular vamos a defender el patrimonio histórico de nuestro municipio, patrimonio que forma la identidad de nuestro pueblo, por eso, vamos a solicitar todos los expedientes, así como la justificación que avale este cambio de criterio en el proyecto. Le pedimos a González dos cosas: en primer lugar, que abandone su intención de derribar la cruz y se centre en los problemas importantes de la ciudadanía y, en segundo lugar, que deje de señalar y perseguir los símbolos católicos de nuestro municipio”, ha concluido Guilabert.