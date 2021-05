El aval a la rescisión del contrato del Mercado abre una «guerra» de cifras sobre la indemnización

El Consell Jurídic Consultiu, el organismo al que estaba esperando el ejecutivo local para dar el último paso antes de finiquitar, aunque su pronunciamiento no es vinculante, tan solo ha hecho referencia a un artículo de la Ley de Contratos (el 225.5) para compensar a la mercantil por la inejecución del proyecto y esté indica que hay que resarcirle con «un 3% de la prestación dejada de percibir». Un término jurídico que expertos consultados por este periódico aseguran que es interpretable, aunque sí que entienden que se acerca más a la indemnización que deberá pagar el Ayuntamiento a Aparcisa por las ganancias que dejará de recibir durante los cuarenta años de concesión que firmó con el contrato. Una interpretación que beneficiará a la mercantil interesada en pedir el máximo.

La otra posibilidad que se analiza, y esta es la posición que más interesaría al Ayuntamiento aunque éste ha defendido siempre que no cabe indemnizar, es que se le tenga que pagar a la empresa un 3% del proyecto que no se va a ejecutar, valorado en 12,5 millones de euros. En este caso, la compensación sería tan solo de unos 375.000 euros, una cifra que no comparten ni la concesionaria ni los placeros, la tercera parte involucrada en este conflicto, que ha pagado ya buena parte de sus puestos en un mercado que no se va a construir. La mercantil tiene 37 contratos firmados con los vendedores y es la que debe responder ante ellos cuando se ejecute la rescisión. Precisamente, este es uno de los motivos por el que Aparcisa ha llegado a cifrar en alrededor de diez millones la indemnización que debería pagar Elche, teniendo en cuenta, además, que han asegurado haberse gastado en todos estos años con el mercado provisional y las catas más unos dos millones de euros.

Una vez que el Consell Jurídic Consultiu ha reforzado la decisión del equipo de gobierno de rescindir, la cuestión ahora es cómo van a proceder PSOE y Compromís. Ambos partidos han venido defendiendo hasta el momento que no cabe ninguna indemnización a Aparcisa porque durante la ejecución del contrato han aparecido causas sobrevenidas como la aparición del refugio de la Guerra Civil que hay que proteger por ley y se tendría que modificar el proyecto por perder el 43% de las plazas de parking,. No obstante, los departamentos de Urbanismo y Contratación están estudiando, tal y como aseguró el portavoz del ejecutivo local, Héctor Díez, en qué términos se va a firmar la rescisión del contrato y en esa propuesta no tienen por qué poner una cifra para resarcir a la mercantil «porque no tenemos que resolver en base a lo que diga el Consell Jurídic Consultiu que es preceptivo pero no vinculante», dijo Díez.

La portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol preguntó ayer al alcalde de dónde va a sacar el dinero para pagar a Aparcisa y le afeó que «incluso sus amigos reconozcan que hay que indemnizar a la empresa».

Duras críticas del Consell Jurídic sobre el acuerdo de 2015

Aunque el Consell Jurídic Consultiu refuerza al Ayuntamiento para rescindir, el organismo autonómico también hace responsable al Consistorio de la frustración del proyecto. «La responsabilidad de la frustración del objeto del contrato y su resolución no puede ser trasladada a la concesionaria en exclusiva, haciendo uso de una cláusula de riesgo y ventura, como si la protección patrimonial y el posible daño al interés público hubieran aflorado tras la suscripción del contrato en el año 2015», dice el informe.

Indica, además, que ante la recomendación de ICOMOS de proteger el Misteri y evitar impactos de tráfico y ante las afecciones posteriores que reclaman la protección del refugio 3B, «resulta claro que el proyecto adjudicado supone un cambio de uso en un espacio público de un ámbito protegido por la declaración de patrimonio cultural inmaterial, que debió ser advertido por el Ayuntamiento, y cuyas consecuencias no pueden ser trasladadas a la concesionaria».

Los vendedores cambian de portavoz

Mari Fe Trotta sustituye a Manolo Valverde tras seis años de conflicto y en pleno desenlace

La asociación de vendedores del Mercado Central de Elche ha decidido cambiar de portavoz, tras seis años con Manolo Valverde dando la cara en nombre de los placeros. Éste ha decidido dar un paso atrás, amparándose en que el cargo debería haberse renovado a los cuatro años, y ha sido recientemente cuando ha entrado una nueva junta directiva presidida por Mari Fe Trotta.

La nueva cara visible del colectivo mostró sus dudas a que el final del culebrón del Mercado se resuelva pronto y aseguró que los placeros están a la espera ahora de ver qué hace Aparcisa tras el pronunciamiento del Consell Jurídic Consultiu y ver qué resuelve el equipo de gobierno. Trotta insistió en que el informe que ha emitido el organismo autonómico es solo «consultivo» y ve insuficiente que pueda pretenderse indemnizar a la empresa con un 3% de lo invertido. También lamentó que haya «una guerra entre Ayuntamiento y concesionaria y que se olviden de 36 familias».