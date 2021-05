Tirón de orejas del Síndic al Ayuntamiento de Elche por incluir en sus notas valoraciones políticas

Lo que pasa en Elche se ve con relativa facilidad en muchos comunicados de equipos de gobierno. Acabar una respuesta asegurando que él otro era tanto o más culpable cuando gobernaba es algo muy habitual, pero usar un medio pagado por todos los ciudadanos para hacerlo, no debe ser. "El Síndic, en un escrito remitido al alcalde, ha recomendado que en las comunicaciones y publicaciones municipales se recoja solamente la información institucional y no se incluyan las valoraciones políticas que puedan realizar los concejales de los distintos partidos que integran la Corporación ilicitana", dice la nota, aunque, evidentemente, los concejales de partidos que no gobiernan no tienen acceso a poder utilizar estos medios ni para informar ni mucho menos para criticar la gestión.

"La recomendación del Síndic de Greuges obedece a una queja presentada por el PP de Elche en relación a tres notas de prensa sobre actividades municipales en las que, dentro del texto, se incluían valoraciones políticas realizadas por ediles ilicitanos. El alcalde ha considerado útiles estas recomendaciones del Síndic para mejorar la comunicación con la ciudadanía y, en consecuencia, ha ordenado que en las notas y comunicaciones municipales no se incluyan las referidas valoraciones políticas", concluye el comunicado.

El Ayuntamiento de Elche realiza cada año, entre notas de prensa, comunicados, noticias en los portales web municipales y en las redes sociales más de 5.000 publicaciones.