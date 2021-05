El alcalde de Elche defiende el derribo de un edificio centenario en el centro

El alcalde, a preguntas de los periodistas, dijo que era de obligado cumplimiento que se diese la licencia de demolición porque además se le solicitó informe a los Servicios Territoriales de la Conselleria de Cultura, que según el primer edil avalan la actuación.

Por otro lado, el alcalde no es partidario de adquirir el inmueble, tal y como propuso Compromís, porque «los problemas urbanísticos no se pueden resolver forzando la adquisición de inmuebles sin un destino claro». Aún y así cree que se debe buscar una solución en el futuro «pero ahora no es ni otorgar la licencia ni adquirir».

Según explicó Compromís, el inmueble para que el se ha dado licencia de derribo es uno de los escasos ejemplos que existen de un comercio que servía al mismo tiempo de vivienda familiar. Según la formación, aunque el edificio tiene más de cien años tiene elementos estructurales mucho más antiguos que merecían su rescate.