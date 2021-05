García Ontiveros advierte de una indemnización millonaria a Aparcisa por el Mercado

Mientras Aparcisa espera a que el Ayuntamiento finiquite el expediente de rescisión del Mercado tras el aval del Consell Jurídic y mueva pieza, porque el equipo de gobierno no prevé ofrecer cantidad alguna como indemnización o hacerlo en una cuantía simbólica (además de ver cómo queda la factura de los gastos que ha abonado la empresa gallega en estos años), el concejal adscrito Eduardo García-Ontiveros, abogado de profesión, aseguró ayer que este desenlace es una responsabilidad compartida entre PSOE y PP y advirtió de una indemnización millonaria en favor de la concesionaria con base a que en este asunto actuó de buena fe.

El edil explicó ayer tras conocer el dictamen que ahora «se abre una larga etapa de incertidumbre jurídica, por la incapacidad de resolver la cuestión de forma consensuada». Recordó que esta no es más que la opinión de un órgano consultivo, «no es vinculante a la hora de tomar cualquier decisión respecto de rescindir o no y tiene la fuerza de una prueba más en un más que probable proceso judicial, no asegurando la razón a ninguna de las partes».

El edil dijo que del mismo se desprenden dos grandes conclusiones «que no dejan en muy bien lugar a ninguno de los dos grandes partidos que han gobernado en Elche y en la Comunidad» añadiendo que «esa rescisión podrá conllevar una indemnización a favor de la concesionaria que a día de hoy no alcanzamos a calcular, pero que puede ser millonaria y tendrá que pagar el Ayuntamiento por el beneficio que va a dejar de percibir la concesionaria por la anulación del contrato», es decir, por el lucro cesante, «situación que será exclusivamente responsabilidad del actual equipo».

En su opinión, «es más que probable que se otorgue por los tribunales a la concesionaria, debido a que esta es un tercero de buena fe, que en su día firmó un contrato con la corporación del PP, donde no se le informó de las posibles dificultades arquitectónicas, arqueológicas y patrimoniales del proyecto, siendo imposible achacar la frustración del objeto del contrato y su resolución a la concesionaria en exclusiva, haciendo uso de una cláusula de riesgo y ventura, como si la protección patrimonial y el posible daño al interés público hubieran aflorado tras la suscripción del contrato en el año 2015”».

«Por tanto, la conclusión es que, aunque es factible resolver el contrato por el perjuicio al patrimonio cultural del municipio, es muy factible que se deba pagar una indemnización a la concesionaria por esa rescisión, y porque además a esta no se le puede cargar con la responsabilidad de un contrato con un vicio oculto referente a un interés público que ya existía en el momento de la firma. Con lo que, por un lado, el PSOE será responsable de no haber podido llegar a un consenso con la concesionaria y por otro, el PP también será responsable de haber firmado un contrato, en su día, en el que no se informó de forma clara y precisa a la otra parte de la posibilidad más que probable del perjuicio al patrimonio cultural de Elche», senteció el edil.