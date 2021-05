Compromís exige a Mazón que concrete cuándo se redactará el proyecto del auditorio provincial de Elche

Para la portavoz del grupo municipal, Esther Díez, “la institución provincial vuelve a no cumplir con sus compromisos, no concreta el calendario para la redacción del proyecto de este centro de congresos o auditorio provincial que prometió construir hace años en Elx. Le pedimos a la Diputación y a su presidente, el señor Carlos Mazón, que no se deje llevar por los intereses partidistas a los que nos viene acostumbrando la institución provincial, como con la no adhesión al fondo de cooperación del Consell que nos ha costado una pérdida de 3’5 millones de euros en la ciudad desde que la Generalitat puso en marcha este fondo de cooperación entre administraciones para destinar más recursos a los municipios”.

Díez afea la gestión de la Diputación de Alicante y pide al Partido Popular de Elche, a su portavoz Pablo Ruz y al diputado provincial y también concejal de la oposición en el consistorio ilicitano, Juan De Dios Navarro, que reclamen la infraestructura a sus compañeros de partido en la Diputación para que fijen un calendario de actuaciones.

“No se puede entender que más de dos años después del anuncio del presidente de la Diputación de Alicante, la realidad es que a día de hoy todavía no se haya empezado la redacción del proyecto y lo que todavía se entiende menos, es que se estén anunciando otras infraestructuras en otros municipios cuando no se ha materializado nada del centro de congresos que se ha prometido en Elche”, ha señalado Díez.

Para la portavoz, “esta infraestructura tendría un impacto económico y social muy importante en Elche, sería clave para el turismo y la desestacionalización de la oferta, un auditorio de más de mil plazas nos permitiría acoger en el municipio todavía más turismo congresual y entrar en el circuito de ciudades que ofrecen eventos de gran envergadura y que hasta el momento no podemos. Lamentablemente vemos como no hay plazos ni ninguna garantía, exigimos que lleven a cabo sus compromisos, que no sea un ejemplo más de las palabras vacías del PP en la Diputación de Alicante y exigimos que haya un calendario para comenzar a redactar y hacer realidad ese centro de congresos”.

Por su parte, el diputado de Compromís en la Diputación de Alicante, Gerard Fullana, ha pedido al presidente Mazón “racionalidad y cumplimiento de las promesas que realiza, que esté a la altura de las inversiones que requiere el municipio de Elche y redacte el proyecto del auditorio de congresos provincial”.