La Dama de Elche que custodia la FP

Un monolito de la Dama de Elche hecho de acero para fomentar la Formación Profesional. Esa es la iniciativa que ha tenido el profesorado y alumnos del Centro de FP San José Artesano de Salesianos para conmemorar los 50 años de trayectoria en la ciudad y que los convierte en uno de los primeros centros ilicitanos que ofertaba cursos de FP.

Entre aplausos y algarabía decenas de alumnos, padres, profesores e incluso estudiantes y directores de las primeras promociones vieron con emoción cómo se destapaba la estatua que a partir de ahora tendrá la rotonda que da acceso a este centro. Ha sido cedida al Ayuntamiento como muestra de gratitud a la ciudad por el apoyo a Salesianos durante su andadura.

Si las reproducciones del busto íbero ya la habíamos visto en parques, plazas, e incluso en alguna rotonda con estilos dispares, ahora esta obra presenta un estilo moderno y hecha con las últimas tecnologías a través del modelado en 3D.

Juanma Marín, jefe del departamento de fabricación mecánica, reseñaba que han estado involucrados estudiantes de cinco formaciones para dar forma al monumento, entre ellas la FP básica de fabricación de elementos metálicos, el ciclo de Mecanizado, grado superior de Diseño de Fabricación Mecánica y el grado medio de Carrocería.

Apuntaba que ha sido un proceso complejo porque se han destinado cerca de dos meses para el proyecto y coincidió con las vacaciones de Semana Santa. Aún y así, hubo alumnos que se implicaron tanto que incluso siguieron haciendo aportaciones durante los fines de semana y en Pascua.

Según Marín, el centro ya había reproducido anteriormente a la Dama de Elche pero a pequeña escala y gracias a las lecciones de Evelio Barambio, quién fuese el primer jefe de taller del centro. Este docente, también artista, fue quién diseñó la primera dama de chapa metálica que se aprecia en la entrada del colegio.

Esta nueva reproducción del busto está construida en acero al carbono y cortado con láser por antiguos alumnos. Después el material se dobló , cortó y pintó.

Antonio Zornoza es uno de los alumnos que se encargó de los primeros pasos: diseñar la estatua a través de planos mediante programas de modelado en 3D. Explica a INFORMACIÓN que para él este era un reto y se ha sentido integrado al hacer este trabajo en equipo.

Diego Andreu, otro estudiante, siente que toda la ciudad puede observar su trabajo y eso le llena, «porque cuando entras a un FP no sabes si será tu oficio pero he disfrutado». En un futuro le gustaría diseñar máquinas en una oficina técnica.

Durante el acto la emoción se palpaba. Fue en plena calle y podían observarse a los alumnos con una sonrisa de oreja a oreja por haber construido algo en equipo. Se veían también a antiguos alumnos como Andrés García Riquelme, de la primera promoción del 71 que estuvo en esta visita por casualidad y en calidad de operario del Ayuntamiento. «No pude terminar los estudios pero al final me he terminado dedicando a la electricidad que es en lo que me formé», explica, orgulloso.

José Alejo, de la promoción del 83 en Salesianos, también estudió Electricidad y ahora es encargado de Alumbrado en el Ayuntamiento. «Tenía 14 años, fueron mis comienzos y no sólo me enseñaron un oficio si no valores», apostilla.

El actual director de San José Artesano, Miguel Gambín expuso que el monumento materializa un recuerdo de 50 años, por lo que «tendemos un puente al pasado». Sobre la construcción de la escultura ha resaltado que se han invertido muchos días para que cogiese forma «y no se han escatimado esfuerzos para que sea un símbolo de trabajo entre jóvenes y educadores». Emocionado estaba también el primer director que tuvo este centro, Ángel Larrañaga, que a sus 86 años no quiso perderse la cita y apuntó a este diario que «es un sueño realizado no mío si no de las hermanas Josefina y Clementina Chorro que regalaron la finca para que se formara a los jóvenes».

El alcalde, Carlos González, reiteró que la FP está en auge «y aunque sobre ella se han cernido muchas dudas ahora se consolida y es una de las mejores opciones para forjar a profesionales».