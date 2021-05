García Ontiveros reparte culpas entre PP y PSOE por el Mercado de Elche

El concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Elche, Eduardo García-Ontiveros, considera en un comunicado que tras el dictamen del Consell Jurídic Consultiu referente a la resolución del contrato del Mercado Central, se abre una larga etapa de incertidumbre jurídica, por la incapacidad de resolver la cuestión de forma consensuada. "Lo primero que habría que dejar claro es que el dictamen del órgano consultivo no es vinculante a la hora de tomar cualquier decisión respecto de rescindir o no el contrato con la concesionaria del mercado, y dicho informe tiene la fuerza de prueba, en un más que probable proceso judicial, que le quiera dar el juez de lo contencioso-administrativo no asegurando la razón a ninguna de las partes", ha explicado. Para el concejal la culpa de lo que está ocurriendo se la reparte PSOE y PP.