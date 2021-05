El TSJ exime a Aparcisa de pagar la cubrición de catas del Mercado como le exigía el Ayuntamiento

En un decreto firmado el pasado 4 de abril por la edil de Urbanismo, Ana Arabid, al que ha tenido acceso este diario, el ejecutivo local acordó dejar sin efecto el acuerdo por el que se requirió a la empresa que iniciara las obras el 30 de diciembre de 2019. En aquel momento PSOE y Compromís aseguraron que si Aparcisa se oponía la actuación se realizaría de manera subsidiaria, lo que significaba que el Ayuntamiento asumiría los trabajos y después le pasaría la factura a la mercantil.

Y precisamente esto fue lo que ocurrió hace dos meses, después de varios recursos de la concesionaria que dilataron el conflicto más de un año, el ejecutivo local consiguió que una empresa contratada por el Ayuntamiento realizara la obra y despejara la plaza de las Flores de zanjas y de vallas.

Ahora, esa ejecución subsidiaria también ha quedado sin efecto y así lo ha comunicado el ejecutivo local al juzgado de lo Contencioso Administrativo y al departamento municipal de rentas, para retirarle el cargo con apremio que ya le hicieron a la empresa.

Enfrentamientos

Así ha acabado uno de los muchos enfrentamientos entre el Ayuntamiento y la mercantil en el que la Conselleria de Cultura también se ha visto involucrada. La disputa por la cubrición de los restos del Mercado y la retirada de las vallas comenzó el 15 de noviembre de 2019 cuando la junta de gobierno local aprobó encargar a los servicios técnicos municipales el inicio de la tramitación del expediente de resolución del contrato del Nuevo Mercado Central de Elche. Entonces, también se acordó ratificar la solicitud a la conselleria para ordenar a la empresa la paralización de cualquier excavación arqueológica relacionada con el proyecto. Asimismo, solicitaron a la administración autonómica con el objeto de urgir a la mercantil a que de manera inmediata retirara el vallado provisional y cubriera las excavaciones del entorno del edificio de abastos. Días después, el Ayuntamiento pidió autorización a la conselleria para esas obras y acabó logrando el visto bueno de la Dirección Territorial de Cultura.

Sin embargo, Aparcisa presentó en enero de 2020 un recurso de reposición alegando que la cubrición de los restos arqueológicos excedía las obligaciones contractuales pactadas. Esto fue desestimado y se acordó la ejecución subsidiaria, pero un mes mas tarde, la mercantil volvió a contraatacar y presentó un recurso de alzada ante Cultura.

Alegó que Aparcisa es la única legitimada para solicitar la autorización recurrida, que no había tenido acceso al expediente, que las pretensiones municipales no eran asumibles porque no formaban parte de las obligaciones contractuales pactadas, que en ningún caso se obligó a realizar a su costa la cubrición, entre otras cosas.

Solo cinco días después, Cultura emitió un informe en el que señaló que el Ayuntamiento podía solicitar las actuaciones arqueológicas que considerara oportunas como propietario del Mercado Central y órgano de los espacios públicos adyacentes. Además, dijo que no era posible autorizar el proyecto arqueológico de Aparcisa para la cuarta fase de las excavaciones. A raíz de eso, el ejecutivo local presentó el proyecto de cubrición en el Registro de la Generalitat en febrero.

Administrativo

Pero el Ayuntamiento en noviembre se topó con una notificación del Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Elche a instancias de Aparcisa contra la resolución de hacer la obra de manera subsidiaria. Paralelamente, la conselleria comunicó al Ayuntamiento otro contencioso de Aparcisa ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Ya en febrero de este año, Cultura estimó el recurso de alzada de la concesionaria y dijo entonces que el Ayuntamiento no tiene «la legitimación exigible para solicitar la autorización patrimonial», pero sugirió la necesidad de cubrir los restos.

Días más tarde, tras la correspondiente tramitación en el expediente de resolución del contrato, la junta de gobierno acordó desestimar las alegaciones formuladas por Aparcisa y en otra sesión de semanas posteriores aprobó pedir a la Dirección General Cultura permiso para cubrir los restos arqueológicos, permiso que fue concedido el 4 de marzo y que permitió adecentar definitivamente la plaza.

El tiempo para rescindir el contrato debe ser una cuestión de semanas

La rescisión del contrato del Mercado Central de Elche es cuestión de semanas. Al menos eso es lo que defienden desde el equipo de gobierno, dado que el expediente tiene fecha de caducidad y es de seis meses. Septiembre de 2020 fue la fecha en la que la junta de gobierno dio luz verde al inicio del mismo y han pasado siete meses. Sin embargo, el tiempo se ha detenido al tener que enviarse la documentación al Consell Jurídic Consultiu por lo que todavía le queda algo de tiempo al Ayuntamiento para poder finiquitar el asunto. Ahora que el organismo autonómico se ha pronunciado el reloj se vuelve a activar por lo que PSOE y Compromís tendrían que resolver sí o sí cuanto antes para evitar que todo este largo camino no haya servido para nada.