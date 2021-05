«Si no nos ponemos al día con la inteligencia artificial, en diez años seremos esclavos de China»

El primer problema, el más acuciante, es que las grandes universidades estadounidenses ya están implantando asignaturas de programación para abordar el reto de la IA en todos los estudios, hasta en Derecho. En nuestro famoso concepto de letras nadie piensa que esto le afecta. En la UMH nos preocupa porque hay universidades que vienen apostando por la IA desde 2017, empezaron a ver que es una revolución. Nosotros pusimos en marcha el programa LAIA en diciembre de 2019 para que todos tenga la oportunidad de aprender a programar de manera gratuita a través de nanocursos. El modelo de autoaprendizaje supone mucha fuerza de voluntad y Netflix tira más. Así que este verano vamos a hacer cursos para enseñar a programar.

¿España se está quedando rezagada en este sentido?

Hay muchas voces autorizadas de la provincia, como Andrés Pedreño, que vienen advirtiendo de que España se está quedando por detrás de Estados Unidos y China. Me preocupa como padre porque sus hijos van a salir mucho más preparados al mercado laboral con los conocimientos que están recibiendo. Nuestros estudiantes no van a poder competir con estas universidades en un plazo de 10 años y acabaremos siendo sus esclavos.

¿Hay más problemas?

Otro problema muy importante más allá de las universidades está en los niños pequeños. China y Japón ya están impartiendo programación en Primaria. Ahora los padres están muy preocupados en que sus hijos aprendan inglés, cuando en pocos años habrá unos traductores de idiomas muy avanzados. Ese tiempo hay que dedicarlo a las STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas). Esto tiene que llevar acompañado el lenguaje de las máquinas, saber hablar con ellas. Es un tsunami que no estamos viendo venir. Dentro de diez años nos lamentaremos porque nuestros hijos no tendrán trabajo.

¿Qué papel juega la pandemia en lo que comenta?

La pandemia ha magnificado la situación porque ahora todo es digital. Cada vez hay más bases de datos y más información que hay que analizar y predecir, la IA está en todos los campos. Ese es el grave problema que tenemos y por eso desde el Centro Cyborg de la UMH peleamos para que la guerra que se avecina nos pille, al menos, trabajando.

¿Qué diferencias hay con Asia o EE UU, por ejemplo?

Los niños de allí ya no juegan a la «Play», están haciendo sus propios juegos. Esas horas que aquí dedicamos a jugar, las emplean en programar, lo que va a dar paso a verdaderos monstruos. Va a haber millones de chinos y estadounidenses mucho más preparados que nosotros. En Reino Unido también se está haciendo, en 2015 implantaron la programación en Primaria. Aquí se cambian las leyes y no tenemos la misma suerte, no nos estamos enfocando en las cosas del comer. Ha cambiado la forma de hacer todo, cada vez hay que buscar más fuentes, utilizar más robots... Nos tenemos que dotar de armas para ser competitivos. Esto se está acelerando y el golpe para nuestros hijos es que van a estar condenados a un sistema de país que solo produzca camareros.

¿Por qué es posible llevar estos planes a cabo en otros países y no en España?

Porque en China, por ejemplo, se decide qué hay que hacer y todos hacen caso. Aquí no ocurre lo mismo. Y la digitalización va a más. Mi hija es economista y le he pedido que estudie Python porque todo está cambiando rápidamente. A muchos sectores ya les ha pasado que su entorno se ha digitalizado y no han sido capaces de verlo, como los taxistas. Y cambiar el proceso educativo puede llevar años. Es muy preocupante la situación actual.

Antes comentaba que en Reino Unido también han modificado el plan de estudios...

Sí, allí lo hicieron en 2015 y ya estamos en 2021, por lo que en España ya hemos perdido una generación y no hemos resuelto el problema de la Primaria. Lo sensato es empezar por la base para ir cambiando poco a poco. Pedreño avisó de que esto va a ser una daga sobre Europa pero el continente va a diferentes velocidades. No es lo mismo Reino Unido que Alemania, Francia o España.

De la provincia de Alicante se destaca en ocasiones su capacidad para convertirse en un centro mundial de IA...

Sí, todo eso de «Alifornia» está muy bien pero, de momento, solo tenemos el sol, nos faltan las personas preparadas que hay en California. Y esas personas las tiene que proporcionar el sistema educativo. Si queremos atraer empresas a este entorno, necesitamos gente formada en las últimas técnicas de IA. Si no, no va a venir nadie a instalarse en la provincia porque no tendrá proveedores.

Dibuja un panorama muy duro para la próxima década...

Si sigue la situación actual, nos vamos a convertir en esclavos tecnológicos. El primer iPhone es de 2007, con eso podemos imaginar los cambios radicales que se producen en diez o quince años. Tenemos que coger esta ola bien y surfear, no ir debajo de ella. Si renunciamos a estar dentro de la digitalización, cuando lleguemos, lo haremos tarde y mal. Es un trabajo de todos, no podemos predicar solo unos pocos.

La comunidad de la UMH, ¿muestra interés por la IA?

Hemos puesto en marcha un plan pero no responde como debe. Hay que ser más contundentes con el mensaje para que nadie nos acuse de no haber actuado a tiempo. Tenemos que buscar dónde las personas pueden aportar un valor diferencial frente a los robots.