La Conselleria dejó caducar expedientes sobre la gestión de la caza en El Hondo

A la Asociación de Amigos de los Humedales del Sur de Alicante (AHSA) no les ha quedado ya más recurso que el acudir en queja al Síndic de Greuges tras conocer que sus denuncias de 2019 por las supuestas irregularidades en la gestión de la caza en el Parque Natural de El Hondo, que hacían referencia a una autorización «desproporcionada» para disparar sobre el número de aves acuáticas de las charcas, nunca se resolverán pues a través de un escrito de la Conselleria de Transición Ecológica han sabido que el mismo «se había dejado caducar» por este mismo órgano, que fue el que decidió abrirlo. El expediente se centraba en la revisión de los planes de gestión cinegética de los cotos.

Amigos de los Humedales recuerda que se abrieron tantos expedientes como cotos y que cada uno tiene su propio plan pues «regulan la caza en determinados espacios naturales protegidos». AHSA afirma que tras aquella denuncia se convocó una reunión extraordinaria de la Junta Rectora del Parque Natural de El Hondo, a la que fue invitada de forma excepcional, y «donde el técnico de espacios naturales de la Dirección Territorial de Alicante explicó las diferentes irregularidades detectadas. En esas fechas ya se había remitido a los titulares de los cotos afectados la propuesta de modificación de los planes técnicos», explican.

Los técnicos, según AHSA, habían detectado que en 2015 «se había autorizado la creación de un nuevo coto de caza, que no cumplía los requisitos mínimos en cuanto a la superficie inundada del total del coto, que según el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) debe de alcanzar al menos el 75%, mientras que en este caso no llega al 20%», dice la nota. Por otra parte, también se detectó que los cotos carecen de «Zonas de Reserva, a las que deben de destinar un 10% de la superficie total del coto y que deben permanecer vedadas a todo tipo de caza, para permitir una explotación racional de los recursos cinegéticos y asegurar la protección de las especies», explica AHSA. Otra irregularidad señalada es que «se está permitiendo una modalidad de caza, la denominada “al salto”, no permitida por el PRUG. Finalmente, los técnicos entienden que la caza nocturna incumple la ley de caza en cuanto a que no se puede cumplir el obligado deber del cazador, de disparar solamente cuando se haya reconocido la especie».

En su queja al Síndic de Greuges, AHSA afirma que además de incumplir su propia legislación, la Conselleria está aumentando de forma injustificada el impacto negativo que causa la caza sobre las poblaciones de aves acuáticas del sur de Alicante.