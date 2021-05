El alcalde de Elche acusa al PP de "generar crispación" con la polémica del Virgen de la Luz

El alcalde de Elche, Carlos González, ha criticado el intento del PP ilicitano de "generar crispación" y "desacreditar" al gobierno local (PSPV-PSOE) al poner en duda la adjudicación del proyecto de construcción del centro educativo Virgen de la Luz a una empresa en la que colabora el hermano de una edil.

"Van como pollo sin cabeza, sin un proyecto de ciudad y solo ejercen una oposición destructiva", ha aseverado González, en alusión al PP de Elche.

El alcalde socialista ha afirmado que esta acusación de los populares ilicitanos es "infundada" y de "extrema gravedad", ya que "atenta" contra el honor del equipo de gobierno y en particular contra la concejala de Gestión Financiera, Patricia Maciá, y su hermano.

En declaraciones a los periodistas, el alcalde socialista ha señalado que todo el procedimiento de adjudicación ha sido "riguroso" e "impecable" desde el punto de vista político, ético y jurídico. "No tiene tacha alguna", ha aseverado.

Ha explicado que, en este proceso, se presentaron quince ofertas y ha asegurado que la empresa en la que colabora el hermano de Maciá fue la que obtuvo mejor puntuación en base a los criterios objetivos y la memoria técnica.

El alcalde ha dejado claro que la concejala no participó en la elaboración de los informes relacionados con la adjudicación y se abstuvo en las Juntas de Gobierno donde se llevaron a cabo la clasificación de ofertas y la adjudicación.

Sobre la posibilidad de tomar medidas judiciales, el regidor ha indicado que será la empresa, la propia Maciá o su hermano quienes deban tomar la decisión a título personal.

El alcalde y el concejal de Contratación y portavoz del Gobierno, Héctor Díez, han puesto esta mañana sobre la mesa todos los expedientes del contrato de redacción del proyecto del nuevo colegio para demostrar que el proceso ha sido limpio y transparente, frente a las acusaciones de favoritismo hacia el hermano de la concejala Maciá.

“Hay algunos datos que se deben conocer en aras de la transparencia. Tienen a su disposición el expediente completo del colegio Virgen de la Luz, lo mismo que lo han tenido las empresas que han participado y que lo tiene la propia oposición”, ha indicado el responsable del Equipo de Gobierno Municipal.

González ha explicado que “se ha llevado a cabo un proceso de licitación que comenzó el 15 de mayo de 2020 con la incorporación de los pliegos de condiciones técnicas y administrativas a la plataforma de contratación del sector público, donde está toda la documentación del expediente”.

En segundo término, ha añadido, “tengo que señalar que se han presentado 15 ofertas al lote número 1, que es el referido al centro Virgen de la Luz, y no se ha producido ninguna incidencia y ninguna reclamación por parte de las 15 empresas que han participado en el proceso de licitación”.

En tercer lugar, ha explicado el alcalde, “toda la documentación de la licitación y del expediente, las actas, los acuerdos de la Junta Local de Gobierno y los distintos informes técnicos están incorporados a la plataforma de contratos del sector público y son accesibles para cualquier ciudadano, empresas o la oposición.

“Sobre la adjudicación a la empresa Arkítera tengo que decir que es la que mayor puntuación global obtiene de las 15 que se han presentado. Por lo tanto, se ha realizado la adjudicación a la que ha conseguido la mayor puntuación”, ha manifestado el regidor.

“La puntuación tiene dos componentes. En lo relacionado con los criterios objetivos como experiencia, medios humanos y oferta técnica, que son un puro automatismo, la empresa ha obtenido la máxima puntuación. Por lo que respecta a la valoración de la memoria técnica obtiene, junto con otra empresa, la más alta. Y es el proyecto que más experiencia plantea de las15 que han concursado. Atendiendo a la suma de los dos elementos, criterios objetivos y valoración del proyecto, es la oferta que obtiene una mayor puntuación, por eso se clasifica en primer lugar y posteriormente se lleva a cabo su adjudicación”, ha precisado Carlos González.

“En atención a estas consideraciones tenemos que decir que se ha realizado una licitación con arreglo al pliego de condiciones técnicas y administrativas debidamente publicado, se han realizado informes técnicos por el departamento de Urbanismo en los que se han sustentado las valoraciones, se han formado mesas de contratación en las que han participado de forma regular la coordinadora del área, el interventor municipal, el vicesecretario del Ayuntamiento, la jefa de sección de Contratación y el concejal”, ha explicado el alcalde.

González también ha precisado que “se ha llevado a cabo la adjudicación a la empresa que mayor puntuación ha obtenido con arreglo a los informes técnicos y a los criterios establecidos en los pliegos de condiciones técnicas y administrativas. Por lo tanto, se trata de un procedimiento de licitación en el que la empresa adjudicataria ha sido la que ha obtenido la mayor puntuación”.

El alcalde ha explicado que “la concejala de Gestión Financiera, Patricia Maciá, no ha participado ni directa ni indirectamente en la elaboración de ninguno de los informes que tienen que ver con la adjudicación, ni ella ni ningún miembro de su departamento. Se ha ausentado en aquellas Juntas de Gobierno donde se ha llevado a cabo la clasificación de las ofertas y la posterior adjudicación”.

Por otra parte, González ha dicho que “el arquitecto Antonio Maciá, su hermano, no es ni accionista ni socio de la empresa adjudicataria. No es ni empleado ni trabajador de la misma. Tiene, eso sí, una colaboración técnica con la adjudicataria que es lo que ha motivado la ausencia en la Junta Local de Gobierno de la señora Maciá. Por lo tanto, cabe decir con absoluta contundencia que el señor Maciá no es adjudicatario, en ningún caso, de la redacción del proyecto del centro de Educación Especial Virgen de la Luz”.

“El proceso cumple todas las exigencias legales, es una adjudicación conforme a derecho y la licitación ha sido realizada con todas las exigencias de publicidad, de pública concurrencia, de competencia y de transparencia que exige la ley y que se realiza en este Ayuntamiento expediente tras expediente. Es una adjudicación impecable desde el punto de vista jurídico y también desde el político y ético”, ha ratificado González.