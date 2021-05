Consell Jurídic Consultiu y Mercado Central

El tema del Mercado Central empieza a aclararse. La decisión municipal, aunque tardía, de rescindir el contrato que en 2015 firmó la Corporación del Partido Popular sin consenso alguno, ha recibido respaldo por parte del Consell Jurídic Consultiu (CJC) al darle la razón al Ayuntamiento de Elche en su capacidad de rescindir dicho contrato en base a determinadas consideraciones y a expensas de una posible indemnización que, probablemente, tendrán que decidir los tribunales.

Es interesante leer dicho informe y sus conclusiones, como bien ha publicado este diario. Es verdad que el trámite del CJC es preceptivo y no vinculante. Pero eso no resta importancia al mismo y es necesario prestarle atención.

No sólo declara conforme a derecho la petición de rescisión del Ayuntamiento, sino que llega más lejos y analiza el proceso seguido por el expediente.

Y su valoración no puede ser más negativa. Critica que el Ayuntamiento que adjudicó el proyecto de nuevo mercado, en 2014, no tuviera en cuenta la previsible afección que ello podía ocasionar al entorno urbano donde se desarrolla la Festa, llegando a decir, textualmente: «El hecho de que el Misteri fuera proclamado como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad en 2001 acredita que esta cuestión debió ser objeto de la atención del Ayuntamiento de Elche y la Generalitat…». El aumento del trasiego de vehículos que iba a ocasionar el macro aparcamiento (casi 400 plazas), que allí se iba a construir, afectaría negativamente al entorno urbano de la Festa. Al CJC le llama la atención que el Ayuntamiento no pensara en el daño que dicha propuesta podía suponer.

Si lamentable fue que no se valorara la previsible afección negativa al Misteri, no menos lo fue que el nuevo Ayuntamiento, surgido en 2015, con PSOE y Compromís, adoptara una actitud tan poco activa en rechazar un proyecto que se habían comprometido, en campaña electoral, a buscar todos los recursos legales para evitar que se construyera. Sólo la lucha de un colectivo como Salvem el Mercat, haciendo un trabajo que se debería haber hecho desde el equipo de gobierno, permitió, entre otras acciones, poner en conocimiento de ICOMOS el peligro que, para el futuro del Misteri, podía representar el proyecto aprobado y que, ahora, ha demostrado ser una de las claves de bóveda del informe del CJC que confirma aquellas preocupaciones ciudadanas.

También en otro tema que el CJC valora a la hora de desaconsejar el proyecto que aprobó el PP en su día: la afección al refugio de la guerra civil sito bajo el mercado, la participación de colectivos ciudadanos, especialmente Margalló d’Elx en la denuncia e insistencia de su búsqueda, para evitar su destrucción, ha sido determinante ante la inicial pasividad municipal.

La lucha de estos colectivos ha demostrado su vital importancia para evitar que este proyecto estuviera ya ejecutado. Gracias a ellos el Ayuntamiento se ha movido, aunque tarde, en la dirección correcta y, ahora, cabe plantearse el futuro de la zona una vez quede definitivamente despejado el tema administrativo y, probablemente, judicial.

Se anuncia, de nuevo, un concurso de ideas para dicho entorno. Deberían aclararse, previamente, cuestiones como la continuidad de las excavaciones pendientes o el mantenimiento del actual edificio del Mercado, con una adaptación funcional de su estructura para, por un lado, permitir un espacio de exhibición museística de los restos de baños árabes hallados dentro y fuera del edificio y, por otra, adecuar una parte comercial y de ocio atractiva que permitiera la vuelta de la actividad que hoy se desarrolla en los jardines del otro lado del río y la revitalización de la zona centro, que tanto ha mejorado con la peatonalización de la Corredora a pesar de los miedos e indecisiones previos.

El informe del CJC despeja el tema del Mercado Central y permite buscar soluciones más sostenibles, garantizando que el Misteri pueda seguir siendo un Patrimonio de la Humanidad para orgullo de todo Elx.