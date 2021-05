El alcalde de Elche: “Estamos tranquilos y colaboraremos con Anticorrupción”

La denuncia que ha presentado el PP y que ha dado paso a la investigación contiene 60 informes de reparo emitidos por los interventores municipales del Ayuntamiento, 32 pertenecientes a 2019 y 28 correspondientes hasta septiembre de 2020. “Los reparos forman parte de la dinámica de trabajo de cualquier ayuntamiento, son circunstancias que no representan ni ilícitos penales ni irregularidades. Cuando en alguna ocasión se produce un reparo y es levantado por la junta de gobierno, se pone de relieve por parte de la intervención que hay algún tipo de incidencia y se justifica el motivo que la ocasiona”, ha justificado el alcalde al respecto.

En una semana que ha venido cargada de tensión entre el equipo de gobierno y el principal partido de la oposición en Elche, desde que el PP denunciara el lunes un presunto trato de favor de la edil Patricia Maciá hacia su hermano en la licitación de la redacción del proyecto del centro de educación especial Virgen de la Luz, González ha vuelto a cargar contra los populares. Si el miércoles dijo que “actúan como pollo sin cabeza y no tienen proyecto para la ciudad”, este jueves, tras conocer la investigación puesta en marcha por Anticorrupción, ha señalado sobre los de Ruz: “Lo que me parece realmente importante es que esta situación obedece a la estrategia temeraria de oposición del PP. Nos encontramos ante un nuevo episodio en el que, cuando advierten que no pueden ganar al adversario por métodos democráticos normales, utilizan atajos y la estrategia de emplear a la Justicia para intentar destruir al adversario. Vuelve el PP de las querellas, esta no es la primera ocasión en que ocurre, ya lo intentaron contra el equipo de gobierno de Diego Maciá, de Alejandro Soler y contra nuestro anterior equipo de gobierno. Su oposición es temeraria”.

Las críticas del regidor no han quedado ahí y también ha acusado a los populares ilicitanos de querer replicar en Elche la misma estrategia del partido a nivel nacional: “Lo que hacen aquí obedece al seguimiento de la estrategia nacional del PP de generar tensión y crispación. La denuncia es una temeridad, estamos a disposición de la Justicia, vamos a seguir con la máxima transparencia para aclarar esto cuanto antes y seguiremos trabajando en lo importante: la lucha contra la pandemia, resolver los problemas de los ilicitanos y modernizar la ciudad para que sea dinámica, próspera, en la que se cree empleo y no haya problemas sociales”.

En preguntas de los periodistas sobre si la noticia conocida hoy genera preocupación en el equipo de gobierno ilicitano, González ha respondido: “No es una circunstancia agradable, han dinamitado la relación entre el equipo de gobierno y la oposición. Estamos haciendo las cosas bien, no tenemos nada que ocultar, somos estrictos y rigurosos en el cumplimiento de la ley y no tenemos nada que temer. Es desagradable vernos envueltos en una situación como esta de forma caprichosa. El tiempo da y quita razones y esclarece las cuestiones. Confiamos plenamente en el trabajo de la fiscalía, que, de momento, no nos ha requerido”.