Eva Crisol: “El bipartito de Elche quiere que el Ayuntamiento sea la puerta giratoria de sus amigos”

“Desde Recursos Humanos se ha realizado un documento con un único punto en el que se incluyen, a su vez, otros 26, no dando lugar a posible modificación”, ha explicado Eva María Crisol. “Se trata de un chantaje a los sindicatos municipales, puesto que lo que está haciendo el gobierno es incluir algunas de las peticiones históricas, que responden a las necesidades de los funcionarios y de la administración, con algunos puestos a dedo y mejoras salariales de sus afines. Han lanzado un órdago para que ‘traguen’ con lo que quieren Compromís y PSOE, a cambio de concederles alguna de sus reivindicaciones. ¡Es un escándalo!”.

"Molestos"

Según ha explicado Crisol, “los sindicatos se encuentran muy molestos y nos han trasladado que es necesario abordar una negociación en la que los 26 puntos se hablen y negocien por separado, evitando injusticias y enchufes, ya que parece que el bipartito quiere que el ayuntamiento sea la puerta giratoria de sus amigos y allegados, importándoles bien poco el buen funcionamiento de la administración”.

Entre los puntos dispares que van en la “negociación única”, se incluyen algunos relacionados con la Policía Local, traslados entre departamentos, amortizaciones de plazas o aumentos de sueldo. “Son cuestiones absolutamente autónomas y que requieren de revisión por separado, no puedes obligar a aceptar algo incoherente porque si no amenazas con que no vas a llevar a cabo algunos cambios muy demandados y necesarios”, afirma Eva Crisol.

Además de las intenciones descritas anteriormente, Crisol también ha denunciado que “desde el bipartito se están empeñando en hacer jefes a sus amigos. Un ejemplo es el hecho de que pretenden dividir secciones en departamentos de solo cuatro miembros para que haya dos jefes y así repartir a sus afines con mejores puestos y sueldo”. La edil ha trasladado “el malestar de los sindicatos” y cree que “es más que justificado puesto que les están haciendo un chantaje bochornoso para todos los ilicitanos. Por ello, reclamamos al ayuntamiento, al PSOE y a Compromís, que rectifique y reinicie la negociación con los 26 puntos por separado, a la vez que hacemos un nuevo llamamiento para que los partidos de la oposición podamos ser partícipes de estos procesos en pro de la transparencia, esa que tanto se afanan en mencionar pero que tan poco practican”, ha sentenciado Crisol.