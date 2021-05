La pandemia obliga a suspender en Elche el ‘porrate’ y la procesión de San Pascual

La concejala de Fiestas, Mariola Galiana, ha recibido en el Ayuntamiento a la presidenta de la Congregación de San Pascual, Mª Dolores Mora, acompañada por la vocal de la junta directiva, Irene García.

Un encuentro en el que se ha acordado de forma conjunta que, debido a las actuales condiciones sanitarias, no se van a llevar a cabo las habituales celebraciones públicas en honor a San Pascual, como el ‘porrate’ o la procesión que tradicionalmente discurre por las calles de la feligresía de la parroquia de San José.

A pesar ello, sí que se va a celebrar los actos litúrgicos alrededor de esta tradicional y centenaria festividad, que dará comienzo en el día de hoy. Además, se ha procedido a iluminar la cruz de la fachada de la Parroquia con motivo de esta celebración.

La edil de Fiestas Mariola Galiana, ha deseado a la presidenta y a todas las personas que forman parte de la Congregación de San Pascual, que el próximo año se pueda celebrar la festividad de San Pascual con el esplendor que corresponde a una fiesta tan tradicional y arraigada en nuestro municipio.

En relación a las fiestas, el alcalde de Elche, Carlos González, ha asegurado sobre si habrá Fiestas de Agosto que «todavía es una época prematura para pronunciarnos, aunque hemos reflexionado sobre ello en más de una ocasión». El regidor recordó que «seguimos estando en plena pandemia y es cierto que tenemos una de las tasas mas bajas del país de contagios. Estamos en un proceso de vacunación que va a buen ritmo y tenemos al 30% de ilicitanos con una dosis de vacuna. Esperamos seguir a este ritmo, pero es cierto que otros municipios españoles que tienen fiestas en julio y agosto han decidido suspenderlas y que el presidente Ximo Puig ha asegurado que en septiembre se podrán reanudar a tenor de ese escenario, de la incidencia y de su evolución. No sabemos lo que va a pasar, nosotros vamos a trabajar pero en el mes de mayo aún no sabemos nada. No sabemos en qué grado va a estar inmunizada la sociedad ilicitana y hay que tener en cuenta la recomendación del presidente de la Generalitat Valenciana».

El regidor, que el pasado año tampoco tomó una decisión hasta finales de junio, para suspenderlas, dijo que «tenemos que ser cautos y esperar a tener toda la información epidemiológica y de vacunación para tomar una decisión». Ahora bien, sí dijo que para el supuesto caso de que hubieran algunos actos (Moros y Cristianos, Pobladores, Gestora y Misteri), «no van a ser al uso, pero ni en agosto ni en septiembre ni en octubre, aunque estamos avanzando hacia la normalidad, pero la epidemia sigue propagándose y el virus está ahí».