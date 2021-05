Un dolor tras otro dolor... y sin solución

Lola Sánchez asegura estar pasando unos meses muy complicados porque no ve el día en el que la llamen y por fin pueda acabar con su dolor. Esta paciente de 38 años tiene varias patologías degenerativas desde 2015 en la espalda y desde hace medio año está esperando una intervención quirúrgica en el Hospital del Vinalopó de Elche que aplacaría sus fuertes dolores, que tal y como relata a este diario la están llevando a sobremedicarse porque no aguanta más.

Esta afectada, natural de Orihuela, presentó una reclamación a este hospital hace aproximadamente un mes después de haber hecho multitud de llamadas al servicio de Unidad del Dolor para que la asesorasen cuando le daba un pico de dolor, sin éxito, asegura. Ella explica que tampoco la atendieron a pesar de personarse en el departamento para hablar con los sanitarios.

En el escrito, dirigido a la UCI/Unidad del Dolor, expone que su malestar «es tan incapacitante y me siento tan desamparada a nivel de asesoramiento medicamentoso que me veo obligada a recurrir a este formulario».

En él explica que está recurriendo a medicación de tercer escalón que le pautaron médicos de Urgencias del Hospital de Vega Baja, departamento al que le tocaría estar adscrita, pero finalmente la derivaron al Hospital del Vinalopó porque tendría un mayor seguimiento. Expone que en los últimos meses ha sufrido varias sobredosis e intoxicaciones.

Al respecto, responsables del departamento de Salud Elche-Crevillent contestaron el pasado 3 de mayo a su escrito exponiendo que tendrán en cuenta su petición y que darán prioridad a su cita lamentando la demora.

Reconocen que la crisis sanitaria por el coronavirus ha afectado a los recursos asignados a la Unidad del Dolor, y que, por lo tanto, se ha producido un retraso en las intervenciones ya que las listas de espera se han visto alargadas en el tiempo, exponen en el escrito.

Al hilo, fuentes del hospital explican a INFORMACIÓN que el pico epidemiológico de contagios e ingresos por coronavirus «obligó a modificar circuitos de atención para poder garantizar la asistencia de pacientes covid graves». Aún y así, aseguran que la atención urgente ha estado en todo momento asegurada.

Sin embargo, Lola Sánchez se siente desesperada porque nunca antes había tardado tanto en ser intervenida. Explica que en diciembre firmó un consentimiento informado para entrar en quirófano para que le hiciesen un bloqueo facetario lumbar con el que conseguir frenar los intensos dolores mediante descarga eléctrica para recuperar autonomía.

Relata que su tratamiento es de nivel ambulatorio pero ella no puede someterse por consulta porque no tolera la cortisona, y por ello tiene que pasar por quirófano. Achaca, igualmente, que el retraso se debe a que hay medios humanos compartidos entre las UCI y la Unidad del Dolor, como los anestesistas, que han tenido más carga de trabajo para atender a pacientes con coronavirus.

Reconoce que cada vez que la han intervenido suelen tardar unos dos meses en llamarla, en condiciones normales, pero en este caso la espera ya ha superado los seis.

Con ello tiene que optar por un alto nivel de medicación «que me provoca daños brutales, incluso con parálisis del intestino». Apunta que no puede hacer una vida normal porque no puede salir a andar, ni trabajar ni tener cierta autonomía. Padece desplazamiento de vértebras y una curvatura conocida como hiperlordosis lumbar. Siente que cada vez pierde más movilidad, por lo que no puede inclinarse adelante ni a los lados ni permanecer mucho tiempo en pie.

Explica que la intervención le aliviaría «para no tener que usar Fentanilo, que es 100 veces más fuerte que la morfina, y no tengo a nadie que me pregunte y me lleve un control de cómo estás y que se haga responsable».

Apostilla que durante la crisis sanitaria ese seguimiento ha dejado de estar y por tanto no encuentra en funcionamiento la línea telefónica que hay habilitada, por lo que tiene la sensación de que son «la resaca de la tormenta» que ha traído la pandemia de covid.