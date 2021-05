El último enemigo de los mosquitos

Cañones, drones, zodiacs, motores eléctricos y quads; no, no vamos a empezar una guerra... vamos a intentar evitar que este verano los teléfonos del Ayuntamiento de Elche y de la empresa concesionaria de las fumigaciones, CTL, se colapsen por las llamadas de queja de ciudadanos que, en muchos casos, serán los mismos que no han tenido el cuidado suficiente para que no se generen charcas por doquier cerca o dentro de sus chalés o de sus urbanizaciones. En cualquier lugar, una simple lata olvidada, que la lluvia ha llenado, se convierte en un criadero perfecto de decenas, cientos,.. miles de larvas de mosquitos que en los próximos días eclosionarán de sus huevos buscando el dulce néctar de la sangre humana. Cada vez hay más mosquitos y, si son de la variedad tigre, peor, y nos hemos hechos más sensibles a sus picaduras y molestias. Contra ello solo se puede invertir en campañas y en medios como los que se van a poner en marcha durante las próximas semanas. El Ayuntamiento, tratando ya de tranquilizar a los vecinos, anunció ayer que la concejalía de Sanidad y la empresa CTL van ya a intensificar la fumigación y que, al mismo tiempo, reforzarán los controles de insectos y roedores en las zonas de difícil acceso durante los próximos meses. Esta campaña de primavera, que se inició hace varias semanas por la concesionaria, fue presentada ayer en La Marina.

En concreto, el equipo de fumigación está compuesto por un cañón nebulizador con gran capacidad de alcance, tres cañones pulverizadores, una zodiac, una moto eléctrica, un quad y un dron. El Ayuntamiento destacó ayer en un comunicado que «se está apostando por el conocimiento, la innovación y las mejores prácticas como garantía en la prestación de dicho servicio».

La eficacia de los tratamientos depende mucho del clima y también de la actuación que los vecinos realicen en sus propiedades privadas, recuerdan desde la Concejalía de Sanidad. En este sentido, se hizo ayer un llamamiento a la colaboración ciudadana con el fin de mantener saneadas las piscinas, balsas de riego y otras zonas de acumulación de agua.

Sanidad dijo que la empresa ha adquirido esta nueva maquinaria y se ha reforzado «con mayor personal técnico para acabar con los focos».

Complejidad

«La complejidad del territorio municipal por su gran extensión y especialmente por las zonas de saladares y humedales, lo que hace de Elche un municipio singular, pero a su vez dificulta el exterminio de este tipo de plagas. Nuestra intención no es erradicar el mosquito, ya que contribuye al ecosistema y al equilibrio de la biodiversidad, sino minorizar esa superpoblación que prolifera tras las intensas lluvias y altas temperaturas», dijo la edil Mariola Galiana. La empresa CTL dijo ayer que «actualmente se está intensificando los tratamientos debido a las fuertes lluvias de la primavera» pero recordó que el servicio se lleva a cabo durante todo el año».