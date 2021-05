Laura Torres Collado: «El café protege contra el cáncer y las dolencias cardiovasculares»

Investigadora de la UMH. Un estudio de la Unidad de Epidemiología de la Nutrición de la Universidad ilicitana, que dirige Jesús Vioque, concluye que el café alarga la vida. La investigadora Laura Torres, que forma parte del grupo de trabajo, señala algunas claves y profundiza en otros aspectos, como el consumo de alcohol.

¿Cuáles son las claves del estudio que determina que el café alarga la vida de las personas?

El estudio se llevó a cabo con 1.567 adultos mayores de 20 años en 1994. Formaba parte de la Encuesta de Nutrición de la Comunidad Valenciana, que lideró Jesús Vioque. En ella se preguntaba por los hábitos de vida, las enfermedades crónicas y las ingestas dietéticas. Posteriormente, hemos ido analizado la mortalidad de los participantes en los años posteriores. Las muertes se han clasificado según las enfermedades. También les preguntamos sobre el consumo de café con un cuestionario de dieta validado. Podían responder desde si no consumían nunca hasta seis tazas al día, tanto de café con cafeína como descafeinado.

¿Cuáles son las principales conclusiones que han sacado?

En este trabajo hemos observado que, a mediados de los noventa, el 78% de la población adulta consumía café de forma normal, es un hábito prevalente en la población. Entre los 1.567 participantes un 44% de los que consumen más de una taza al día tienen menos mortalidad, y un 59% presentaban menos mortalidad por cáncer. También observamos menos mortalidad por enfermedad cardiovascular, aunque no resulta significativo.

¿Por qué creen que el café es beneficioso ante la mortalidad?

Tradicionalmente su consumo se ha considerado perjudicial para la salud por su efecto estimulante y por su contenido en cafeína. La mayoría de los estudios muestran que este efecto no aparece a largo plazo, los consumidores de café desarrollan tolerancia. Una taza tiene compuestos biológicamente activos como los polifenoles, que cuentan con propiedades antiinflamatorias y antioxidantes que protegen frente a enfermedades degenerativas, como pueden ser el cáncer o las cardiovasculares.

Y abusar del consumo de café, ¿puede resultas negativo?

El efecto protector observado para el consumo total está en una taza con un 27% menos de riesgo de muerte y, en dos tazas, con un 44% de protección. La mayoría de la población consume entre dos y tres tazas al día. La mayor parte de los estudios se centran en el consumo de entre dos y cuatro tazas. No por aumentar el consumo se obtiene un mayor efecto protector. Hay estudios que han analizado el consumo de seis o siete tazas pero no han mostrado efecto. Hay evidencias de efecto protector pero no son significativas.

¿Tienen algún estudio sobre el consumo abusivo de alcohol?

Para analizar el efecto del consumo de café en la mortalidad hemos tenido en cuenta variables como la dieta, el nivel de actividad física, la edad, el alcohol... En este trabajo no hemos sacado conclusiones pero en otro que hemos publicado sí que se asocia una relación entre el consumo de café y alcohol. Realizamos un estudio previo en el que se analizaban los factores relacionados con el café y comprobamos que las personas que lo suelen tomar, tanto con cafeína como sin ella, tienen un consumo de alcohol superior a la media.

¿Cuáles son las certezas que tienen sobre el descafeinado?

Sobre el consumo de café descafeinado también se ha observado un posible efecto protector contra la mortalidad total, el cáncer y las enfermedades cardiovasculares. Hay estudios que han observado este efecto protector pero en el nuestro el resultado no es significativo. Nosotros lo que hemos visto es que el consumo de café con cafeína es más protector que el descafeinado. Cuando le quitas la cafeína, el producto sufre un proceso en el que pierde los compuestos antioxidantes, aunque repito que hay estudios que sí han observado esa protección.

¿Hay alguna hora del día en la que sea más recomendable el consumo de café que en otras?

No, eso no lo hemos analizado. Sabemos que se trata de un hábito estable por buena parte de la población y que los momentos en los que el consumo es superior son a primera hora de la mañana y después de la comida. Nosotros no hemos analizado si resulta nocivo tomar café por la noche pero queremos evaluar su efecto sobre el sueño porque existen muchos mitos al respecto. También queremos estudiar su efecto sobre algunos tipos de cánceres digestivos, como son los de páncreas, esófago o estómago.

Con todos los datos que han ido recabando a lo largo del tiempo, ¿qué recomendaciones pueden hacer a la población?

Nuestra principal conclusión es que el consumo de café a largo plazo representa un hábito seguro, especialmente el que tiene cafeína, porque cuenta con un efecto protector. Tradicionalmente se ha considerado que el café es perjudicial para la salud por su efecto estimulante. La mayoría de los estudios realizados demuestran que este efecto es puntual y no se produce a largo plazo. Los que lo toman de forma regular desarrollan tolerancia y no sufren efectos puntuales ni agudos.