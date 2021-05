Una queja fuerza el cierre de una terraza en Altabix

El Ayuntamiento de Elche ordena el cierre de la terraza de un bar en el barrio de Altabix por la queja de una vecina que sospechaba que no tuviese autorización. El establecimiento ha estado funcionando durante ocho años en zona privativa pero el Consistorio terminó procediendo al levantamiento de las mesas y sillas amparándose en la ley de Espectáculos del Consell. Es decir, tras llegar la instancia al Consistorio, la Policía Local terminó emitiendo informe porque el ingeniero municipal detecta que la licencia de apertura de este establecimiento no permite tener actividad fuera del local, según el escrito, y por tanto no autoriza la terraza.

Los propietarios del establecimiento (41 Gastro) alegan que en todo este tiempo no han tenido problemas y pudieron instalar en su día la terraza, que da a la fachada de un edificio, por unanimidad de la comunidad de vecinos.

Desde este negocio critican que a nivel municipal se haya actuado de una forma tajante y sin mantenerles la actividad mientras se estudia la documentación que están preparando para que puedan seguir con este espacio.

De igual modo, no entienden por qué se ha actuado de esta manera con ellos mientras que en estos años han podido funcionar otros establecimientos con terraza en la misma situación como el bar del lateral del Mercado provisional, apuntan.

Para el citado establecimiento se ordenó su demolición en 2018 después de que la Concejalía de Urbanismo la declarase ilegal porque entonces el ejecutivo local hablaba de que la terraza no era legalizable ni tenía licencias.

Por ello creen desde este bar restaurante que se está aplicando una doble vara de medir porque para ese establecimiento se abrió un procedimiento que ha perdurado y a ellos les ha llegado una orden de cierre inminente y durante la pandemia por coronavirus.

La primera notificación les llegó al inicio de la crisis sanitaria y en abril de este año tuvieron que cerrar definitivamente. Desde el establecimiento explican que este movimiento les lastra la actividad porque prácticamente un 70 % de la facturación se producía gracias a la terraza, ya que podían albergar hasta 60 personas y era el espacio más demandado por los clientes, porque tenía pérgolas y paravientos para proteger de las inclemencias del tiempo.

Como alternativa solicitaron espacio en la vía pública para poner mesas, y el Ayuntamiento ahora les ha concedido cinco mesas, pero explican que no les suple el espacio que tenían y por ello están teniendo anulaciones.