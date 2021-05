«La indemnización a los placeros superará los 25 millones, pero lo que queremos es el Mercado»

Al frente de la barra del Mercat, Maricel Trotta sustituye a Manolo Valverde como representante de los placeros, en pleno desenlace de un conflicto entre Ayuntamiento y empresa en el que los vendedores son los primeros perjudicados.

Se pone al frente de la junta directiva de los vendedores del mercado a poco para que se rescinda el contrato, ¿por qué se produce la renovación en este momento?

La renovación se tenía que haber hecho a los cuatro años y Manolo ya llevaba seis, necesitaba un cambio. Hicimos una asamblea general, se renovó la junta entera y me propusieron a mí. Yo no levanté la mano para ponerme al frente, pero estaba como vocal y vieron que he tenido interés en organizar cosas para el mercado. La junta es para eso, para hacer publicidad y eventos para promocionarlo con nuevas ideas.

El Ayuntamiento dice estar en la recta final para finiquitar el proyecto, ¿han tenido contacto con el equipo de gobierno o con Aparcisa?

Nosotros le mandamos un burofax a Aparcisa para conocer qué movimiento van a dar. Nuestro abogado está en contacto con ellos y el Ayuntamiento no se ha dirigido a nosotros ni nos ha llamado. Éste tendrá que mover ficha, después de lo que ha dicho el Consell Jurídic, un organismo que es consultivo y nada más.

¿Qué esperan que pueda ocurrir en los próximos meses una vez se resuelva el contrato?

Creemos que Aparcisa se irá a los juzgados. El tema es que la empresa tiene un contrato con nosotros y si se rescinde tendrá que indemnizarnos por cancelar ese contrato. Y tendrá que pedirle esa compensación al Ayuntamiento.

¿Tienen una estimación de cuánto podría ser la indemnización que le corresponderá a los placeros?

Estamos hablando de un lucro cesante de cuarenta años, de treinta placeros y de que hemos pagado nuestro canon por los futuros puestos en el nuevo Mercado. Calculamos que ronda los 25 millones de euros para los placeros del mercado. Pero nosotros no estamos luchando por la indemnización, estamos luchando por nuestro proyecto como nos ofrecieron, con aparcamiento subterráneo.

¿Cuánto dinero han pagado ya los vendedores por los puestos del nuevo mercado que ya no van a ver la luz?

Entre 25.000 y 45.000 euros han pagado ya los vendedores de canon por unos puestos que no existen. Depende de los metros que iban a tener. Estas cantidades se pagaron en los primeros dos años.

Si el mercado funciona bien en esta ubicación, ¿por qué no aceptan la oferta del Ayuntamiento de quedarse aquí?

Funciona bien porque es una única planta, en el antiguo las dos plantas no venían bien a la gente. Pero el aparcamiento sigue siendo un inconveniente. En está calle la gente puede tirarse 45 minutos para aparcar y los clientes buscan comodidad. Además, aquí siempre se ha dicho que es una zona verde, si al principio había problemas ahora no sabemos cómo se va a solucionar. El tema es que nosotros tenemos un contrato con unas cantidades que hemos pagado y donde nos dicen que tenemos un puesto con unas condiciones. Y lo que queremos es eso, que se ejecute el contrato.

¿No hay opciones de negociar una solución con el equipo de gobierno?

El Ayuntamiento solo nos ha hecho promesas hasta ahora, sin firmar nada, ni presentarnos ningún plano. Nosotros teníamos que renunciar a los contratos que tenemos con Aparcisa para que ellos se pusieran a trabajar en el proyecto. El mercado saldría a concesión y no sé si legalmente entraríamos ahí. Ya le mandamos una carta, tras la última reunión que tuvimos a finales de 2019, diciéndoles que queremos el proyecto que se firmó. Después vino la pandemia y ya no supimos nada más del Ayuntamiento.

¿Han echado en falta que os hayan tenido más en cuenta?

Nosotros creemos que esto son cuestiones políticas y no nos podemos meter mucho. Todo lo hablan Aparcisa y Ayuntamiento y viceversa y nosotros nos quedamos callados. Nadie se comunica con nosotros. Ahora le hemos mandado el burofax a la empresa para ver qué van a hacer. No queremos problemas ni con unos ni con otros y no nos queremos meter en eso porque hoy estamos aquí y mañana no sabemos con quién estamos.

¿Y eso qué significa, qué acabarán poniéndose de lado del Ayuntamiento?

Si el Ayuntamiento se apodera del Mercado Central nosotros estaremos en manos de ellos y no queremos ningún conflicto. Lo único que queremos es que se haga el nuevo edificio porque va a ser en nuestro beneficio y en el de la ciudad. Ningún ente oficial ha salido a decir que el proyecto haría daño al Misteri.

¿Ven más cerca el final del conflicto?

Creemos que todavía queda mucho y más si acabamos en los juzgados. Esto va a prolongarse diez años más. El problema es que nosotros no queremos estar aquí, queremos el contrato que firmamos.