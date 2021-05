Un informe de los autobuses dice que hay mucha oferta de parking gratuito en Elche

«El transporte público únicamente representa un 9% de la movilidad interna de Elche y son necesarias medidas disuasorias para el uso del vehículo privado, utilizado por el 58% de la población». Son algunas de las conclusiones del Estudio de la Red de Autobuses Urbanos de Elche elaborado por la empresa que presta el servicio en la ciudad con el que ha pedido al Ayuntamiento que se sigan tomando medidas de fomento de la movilidad sostenible frente a los vehículos particulares. Entre otras cuestiones, de lo que alerta el estudio que presentó el Ayuntamiento la pasada semana es que el coste del viaje en vehículo privado es bajo en comparación con el transporte público y dice, además, que hay mucha oferta de aparcamiento gratuito.

Esto ha sido criticado por el PP porque considera que PSOE y Compromís quieren «criminalizar al ilicitano que hace uso de su medio de transporte e imponer medidas de castigo».

Aunque el estudio no habla de medidas concretas, lo que sí que ha evidenciado, según la edil de Movilidad, Esther Díez, es que en Elche hay mucha facilidad para el vehículo privado y que o se prioriza el transporte público o no va a tener una ventaja competitiva para que apueste por el autobús. Mientras el PP, de la mano del concejal Javier García Mora, cargó este lunes contra el equipo de gobierno por los «impedimentos para moverse libremente y aparcar con facilidad», la edil del área y portavoz de Compromís aseguró que no hay nada nuevo sobre las medidas que ya han tomado como por ejemplo crear carriles exclusivos para el autobús y para las bicicletas a costa de los de circulación. Una filosofía que tienen previsto seguir extendiendo en otras zonas de la ciudad, como en la avenida de Alicante, donde se pretende continuar con el vial ciclista de Juan Carlos I. De hecho el proyecto ya está elaborado.

Así, también dice el estudio que a pesar de la buena oferta de la red de bus de Elche, si no se imponen restricciones al vehículo privado, el reparto modal se mantendrá muy estable. Asimismo, plantea que el aumento del coste del viaje en vehículo privado (a través de plazas reguladas de pago o eliminando plazas disponibles) se traduce en un importante aumento de la demanda del autobús urbano y una reducción de los viajes en vehículo privado.

En esta línea, lo que sí que concreta el estudio que presentó la pasada semana el Ayuntamiento es que hay que mejorar los espacios peatonales en Elche, al igual que los aparcamientos en superficie e impedir los estacionamientos ilegales.

Precisamente, el recorte de plazas de parking gratuitas en la vía pública que ha realizado el ejecutivo local con distintas actuaciones para dar mayor espacio a los peatones ha desatado las críticas de ciudadanos y de la oposición por la falta de alternativas para los conductores del vehículo privado.

Por otra parte, también propone el informe de los autobuses urbanos mejorar la accesibilidad de la red y la velocidad comercial, con carriles y preferencias para el bus; facilitar intercambiadores en más puntos de la ciudad, revisar la política de tarifas para que suban los ingresos del servicio; e incorporar nuevas tecnologías para tener una flota más eficaz.

Un análisis de cuatro años para mejorar la oferta del transporte público

El informe sobre el uso del autobús urbano recientemente presentado por el Ayuntamiento es el resultado del trabajo que cada cuatro años encarga la empresa adjudicataria del servicio, Autobuses Urbanos de Elche, para mejorar la oferta de transporte público en la ciudad y que en esta ocasión ha elaborado la empresa MCRIT. El informe destaca que la cobertura del servicio es buena, pero que compite con las facilidades que tienen los vehículos privados en la ciudad. El estudio resalta también las bondades del transporte urbano: más del 90% de la población tiene parada de bus a menos de 250 metros de su domicilio, el tiempo medio de espera de los usuarios está por debajo de los cinco minutos.