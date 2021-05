Margalló denuncia que la planta de Els Cremats de Elche presenta los peores datos provinciales de basura enterrada

Margalló-Ecologistes en Acció ha vuelto a reivindicar esta mañana un cambio en la política municipal de gestión de residuos mediante una acción reivindicativa. Miembros del colectivo han leído un manifiesto y han realizado un acto frente a la Concejalía de Limpieza, que ha consistido en barrer basura, que previamente habían depositado en la calle, debajo de una alfombra como metáfora de lo que, en su opinión, ha sido y sigue siendo la nueva contrata la gestión de los residuos en Elche.

Desde Margalló-Ecologistes han querido realizar esta nueva denuncia tras conocerse los últimos datos de funcionamiento de la planta de tratamiento mecánico-biológico de Els Cremats, correspondientes al año 2019. Con ellos, en palabras de Álvaro Bellón, miembro del colectivo, “se corrobora que la reforma millonaria de la planta que en su día denunciamos ha servido de bien poco, los datos de residuos que acaban enterrados en el vertedero son los peores de toda la provincia, con una tasa que llega casi al 80 % de lo que entra en la planta de Els Cremats”. Precisamente estos datos se conocen tras varios requerimientos del Síndic de Greuges de la Comunidad Valenciana a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, tras denuncia de Ecologistas en Acción por impedir el acceso a una información pública.

En opinión de Margalló, la nueva contrata que recientemente ha entrado en vigor, no va a contribuir a la mejora necesaria para cumplir con la legislación vigente en materia de residuos, al no introducir mejoras sustanciales para revertir la que califican de insostenible gestión municipal. “El Ayuntamiento de Elche ha hecho una contrata de la basura sin planificación ni plan de gestión de residuos previo, que nos costará a la ciudadanía de Elche 327 millones de euros. Una contrata abocada al fracaso, que no mejorará la gestión de residuos y que solo aprovechará para perpetuar un modelo caduco, ineficiente y contaminante”, afirma Álvaro Bellón. “Y por si fuera poco, nuestro Ayuntamiento todavía no ha publicado las condiciones definitivas de la contrata y está incumpliendo sus obligaciones de transparencia con la ciudadanía”, añade.

Por último, desde Margalló-Ecologistes instan al teniente de alcalde y responsable de residuos, Héctor Díez, y al alcalde, Carlos González, a tomar cartas en el asunto para revertir esta situación. “Basta ya de perpetuar un modelo contaminante, ineficaz y caro. Ya tenemos bastante de asumir las consecuencias de sus actos, y de pagar con nuestro dinero y nuestros recursos naturales su incapacidad. Que dejan de barrer y esconder la basura debajo de nuestras sierras. Que demuestran que les preocupa la sociedad, el medio ambiente y la vida de las personas.”