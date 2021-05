El Misteri d'Elx: "Sólo perdura lo que es voluntad y convicción de los pueblos"

Las ausencias más destacadas han sido la del conseller de Cultura, Vicent Marzà, y el obispo, Jesús Murgui

El acto ha estado muy restringido por las normas covid y entre los asistentes se ha notado a faltar la presencia del conseller de Cultura, Vicent Marzà, quien ha sido sustituido por la consellera ilicitana Mireia Mollà; o el obispo Jesús Murgui, sustituido por el rector de Santa María, Ángel Bonavía. La sombra que dibuja la basílica ha convertido el escenario en un lugar agradable, al aire libre, donde muchos curiosos, y algunos turistas, se han acercado para, en algunos momentos del acto, escuchar a los cantores y a miembros de la Escolanía que han interpretado diversos motetes de la representación.

Pero la principal presencia ha sido la de Perelló, que ha tenido un discurso realmente brillante, sin papeles que leer y sabiendo perfectamente que la función de los Patrimonios de la Humanidad trasciende del valor que le damos las personas que los acogemos. Perelló ha dicho que hoy no sólo era un día importante para Elche sino también para la UNESCO, y ha hecho un juego de palabras con la necesidad de construir la paz en la mente de los hombres. "Uno de los aciertos más importantes de la UNESCO son estas declaraciones porque envían un mensaje de paz. El Misteri no es de los ilicitanos, es del mundo, es de todos. Cada vez que se celebra, lo celebramos todos. El Misteri es una actividad que para unos es fe y para otros es arte, pero de una calidad artística por la que no se paga una entrada sino que se ofrece al mundo. Es una visión poliédrica. Todo es efímero y somos lo que hacemos. No se nos recordara por lo que decimos sino por lo que hacemos y nos identifica. El Misteri nos dice que está hablando de un pueblo y de lo que ha hecho este pueblo por conservarlo. Esto es un contenido y una voluntad impresionante".

También se ha referido al papa Urbano VIII que con una bula permitió en la edad media las representaciones dentro de la basílica de Santa María. "Hay una manera de que un concilio diga cuál es su forma de expresar un mensaje religioso y Urbano VIII tuvo un acto de reflexión: "Mejor es autorizarlo que negarlo a esta gente y eso fue muy rompedor porque vio que en Elche había vocación y voluntad", relacionando la vocación con la fe pero la voluntad con la del pueblo "con convicciones. Porque los pueblos con convicciones y con voluntad están vacunados contra la esclavitud. Para los que tienen no tienen fe el Misteri es la forma de concebir un pueblo. En un momento en el que eres lo que eres, porque vienes de atrás, viene en tu genética y en tu ADN, el pasado habla de quienes somos. Es pasado acumulado y eso es El Misteri". Perelló ha concluido deseando a Elche que "cuando se cumplan 40 años de la declaración se haya contribuido (con este patrimonio y lo que representa) a la paz y al mundo. Solo perdura lo que es convicción y voluntad de los pueblos. Los análisis políticos duran un cuarto de hora. Nadie hemos nacido en un sitio o en otro, dependemos de nuestros padres y de nuestros ancestros para ser mejores personas".

Entre los asistentes se encontraban todos los expresidentes del Patronato del Misteri, y hubo un sentido recuerdo para Joaquín Serrano, quien falleció el pasado año. Durante su mandato se alcanzó la distinción, siendo alcalde Diego Macià, quien también acudio al acto. El presidente del Patronato, Paco Borja, abrió el acto recordando que la declaración fue "uno de los hitos más trascendentes del Misteri y de la ciudad de Elche. Fue un trabajo de nuestros predecesores hasta lograr el reconocimiento para el bien más representativo y querido de los ilicitanos" y recordó la labor de hombres y mujeres comprometidos para garantizar esta herencia.

"Nuestro compromiso con La Festa está intacto. Estamos en unos momentos de dificultad pero tenemos la misma ilusión y la vista puesta en un futuro cercano para dar paso de nuevo a las Marías y al cortejo entrando a Santa María en lo que es la celebración de todos". Borja recordó que "existe una fuerte conexión entre la ciudadanía y el Misteri. Es un símbolo de identidad. El Ayuntamiento, el Obispado y la Generalitat son el pilar sobre el que se mantiene vivo. Entre todos se ha elevado las representaciones a las cotas más altas de la historia".

El rector de la basílica, Ángel Bonavía, añadió en un corto discurso que "el manto de la Madrededèu nos protege a todos", mientras que el alcalde, Carlos González, dijo que "hoy es un día de legítimo orgullo. Recordamos hoy un día en el que la emoción y la alegría inundaron la ciudad. Nos sentimos orgullosos de vivir una ciudad que alberga uno de los tesoros culturales más valiosos que tiene la Humanidad". Destacó la importancia de dos personas en aquel hito, el que fuera presidente del Patronato, Joaquín Serrano, y el entonces alcalde, Diego Macià. El regidor dijo que "en un día cargado de simbolismo debemos expresar la gratitud de este reconocimiento a las más de 300 personas de la familia del Misteri que, con su esfuerzo y dedicación, representan este tesoro y joya cultural. La seña de identidad por excelencia de Elche y una de las joyas más preciadas del Patrimonio de la Humanidad. Es el valor de un pueblo tenaz que lo ha conservado contra viento y marea. Es devoción y tesoro artístico. La consecuencia de un pueblo para conservar sus tradiciones, el sentimiento, la emoción y las fiestas". El alcalde se despidió pidiendo a todos que colaboraran para "garantizar que sigamos regalándoselo a las generaciones futuras. Cuando la situación sanitaria acabe volveremos a mirar al cielo, a la lluvia de oripell y el alegre volteo de las campanas".

Por su parte, la consellera Mireia Mollà recordó que "la Unesco estrenó con el Misteri esta categoría porque existía la necesidad de proteger bienes que son muy frágiles. No es sólo la manifestación cultural sino el conjunto y lo que supone la transmisión de su legado, de su sentido de identidad y de continuidad. Las personas se sienten parte de una comunidad, esa es la grandeza del Misteri. Los ilicitanos hemos mantenido vivos los textos y la liturgia y que sea el único ejemplo del teatro medieval. Ha superado guerras y es un ejemplo donde mirarnos para superar las pandemias. Somos un pueblo tozudo que cada año miramos con ilusión abrirse las puertas del cielo. El momento de la madre de Dios coronada. El Misteri es el calor de agosto. Nos ha de servir como uno de los principales signos identitarios. Tenemos que avanzar en su conservación y difusión, en difundir su carácter único. Tiene que llegar a todos los rincones. La implicación colectiva es la mayor patrimonio para su conservación y transmisión".

Trufada por la actuación de algunos cantores de la Capella, el acto ha concluido pasadas las once y media de la mañana.

Protección

A partir de las 12 horas ha arrancado el encuentro estatal que comprende mesas redondas sobre la protección del patrimonio cultural inmaterial en España y la situación de los patrimonios valencianos con este reconocimiento. La jornada también aborda las reflexiones y perspectivas sobre la declaración de Patrimonio de la Humanidad del Misteri y el papel de los medios de comunicación en la retransmisión de la distinción. El evento cuenta con la asistencia del embajador permanente de España ante la UNESCO, Juan Andrés Perelló, María Pía Timón, coordinadora del plan nacional de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial; Jordi Treserras, presidente de ICOMOS España; María Agúndez, miembro de la Dirección General de Bellas Artes, y Carmen Pérez, catedrática en Conservación y Restauración de Patrimonio de la Universitat Politècnica de València.

Por la tarde

Esta tarde se celebrarán, además, diversos actos en la calle que permitan a la ciudadanía ilicitana recordar la importancia de la distinción. Entre las 16 y las 21 horas se instalarán tres pantallas gigantes en la plaza del Congreso Eucarístico, plaza Castilla y plaza de l’Algeps en las que se emitirán contenidos divulgativos sobre el Misteri, como los documentales de Pablo Más ‘En Temps de Festa’ y ‘Elx en Festa’.

Asimismo, la calle Corredora acogerá la exposición ‘Cinco siglos de la Festa, 20 años de Patrimonio Inmaterial’, que ha sido coorganizada por Les Corts Valencianes y que será inaugurada por su presidente, Enric Morera, quien ha explicado que desde les Corts han querido colaborar con el Patronato del Misterio para organizar “una exposición al aire libre en Elche para dar a conocer, por un lado, una obra maestra del teatro medieval y de la lengua de los valencianos, de finales del siglo XV; y, de otra, cómo esta obra, que ha acontecido la fiesta identitaria del pueblo de Elche, ha sido protegida a lo largo de la historia gracias a la voluntad explícita de los ilicitanos e ilicitanas”.

La exposición contará con 12 paneles con texto y fotografías y 2 más solo con fotografías. Por motivo de la pandemia de la Covid-19 la muestra se hará al aire libre, en la calle y se exhibirá por primera vez en Elche, coincidiendo con la fecha del 18 de mayo, cuando se produjo la declaración. Posteriormente, y en una fecha todavía por definir, la muestra sobre el Misterio se trasladará a la ciudad de València. También ha manifestado que es “una muy buena ocasión para poner en valor el rico y gran patrimonio cultural valenciano y es un honor poder colaborar en esta conmemoración de los 20 años de la declaración del Misterio como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad”.

El jueves 20, por su parte, se celebrará un acto de designación de los protectores de honor de La Festa, una distinción que se da por primera vez por parte del Patronato del Misteri y que busca reconocer la labor de las personas que contribuyen a la salvaguarda de la obra. El viernes 21 se inaugura el proyecto ‘Un cel per al Misteri’ elaborado por los alumnos del IES Misteri d’Elx, centro en el que también se exhibirán los paneles de la muestra ‘Els misteris assumpcionistes d’Elx, València i Castelló’ creada por la Acadèmia Valenciana de la Llengua en 2018.

Respecto al Misterio, también hay que recordar que el 22 de diciembre del año 2005, les Corts Valencianes aprobaron la Ley 3/2005, de la Generalitat, del Misterio de Elche, por la cual se creaba el Patronato para coordinar a todas las instituciones públicas implicadas en la Fiesta y garantizar su conservación, pervivencia y promoción.