El Misteri que nos identifica

Bajo la alargada sombra que proyectaba la fachada de la basílica de Santa María, en un día casi de verano, los representantes de la Iglesia, del Patronato, del Ayuntamiento y la Generalitat seguro que se sintieron más que satisfechos al escuchar al embajador de España ante la Unesco, Juan Andrés Perelló, recordarles la importancia no sólo de su joya, que eso ya lo sabían, sino del valor que tiene haber sabido conservarla durante siglos hasta que hace ahora 20 años recibiera el reconocimiento de su organismo. Y eso, vino a decir, es algo inherente a la quintaesencia de los ilicitanos y forma parte de su seña de identidad. Preservar algo que para unos es fe para otros arte sacro, cultura o tradición, da igual, porque todo suma. Se lo dijo a todos ellos en un discurso brillante. «Todo es efímero y somos lo que hacemos. No se nos recordará por lo que decimos sino por lo que hacemos y que nos identifica. El Misteri no es de Elche, es del mundo». Y así lo es desde el 18 de mayo de 2001, cuando lo proclamó la Unesco, que por primera vez reconocía como Patrimonio de la Humanidad un bien oral e inmaterial.

Fue la de ayer una jornada cargada de actos, donde las voces de los cantores resonaron, donde se sucedieron las actividades en el Centro de Congresos, en algunos barrios con la proyección del documental de Pablo Mas o donde la exposición que inauguró por la tarde el president de Les Corts, Enric Morera, en la Corredora, demostraron que La Festa está más viva que nunca. Faltaron el conseller de Cultura, Vicent Marzà, y el obispo Murgui en una jornada inolvidable. Mientras, el president de la Generalitat, Ximo Puig, enviaba un tuit de felicitación.

Perelló también dijo que «hoy (por ayer) no sólo era un día importante para Elche sino también para la Unesco, «uno de los aciertos más importantes son estas declaraciones porque envían un mensaje de paz. El Misteri no es de los ilicitanos, es del mundo, es de todos. Cada vez que se celebra, lo celebramos todos. Para unos es fe y para otros arte sacro, pero de una calidad artística por la que no se paga una entrada sino que se ofrece al mundo. El Misteri nos dice que está hablando de un pueblo y de lo que ha hecho por conservarlo. Esto es un contenido y una voluntad impresionante. En Elche hay vocación, voluntad y convicción. Los pueblos con convicciones y con voluntad están vacunados. El Misteri es la forma de concebir un pueblo».

Entre los asistentes se encontraban los expresidentes del Patronato, y hubo un sentido recuerdo para Joaquín Serrano, quien falleció en 2020. Durante su mandato se alcanzó la distinción, siendo alcalde Diego Macià, quien también estuvo. El presidente del Patronato, Francisco Borja, abrió su discurso recordando que la declaración fue «uno de los hitos más trascendentes del Misteri y de la ciudad. Fue un trabajo de nuestros predecesores hasta lograr el reconocimiento para el bien más representativo y querido de los ilicitanos» y recordó la labor de hombres y mujeres comprometidos para garantizar esta herencia. «Nuestro compromiso con La Festa está intacto. Estamos en unos momentos de dificultad pero tenemos la misma ilusión y la vista puesta en un futuro cercano para dar paso de nuevo a las Marías y al cortejo entrando a Santa María en lo que es la celebración de todos».

El rector de la basílica, Ángel Bonavía, añadió en un corto discurso que «el manto de la Madrededèu nos protege a todos», mientras el alcalde, Carlos González, dijo que «hoy es un día de legítimo orgullo. De vivir en una ciudad que alberga uno de los tesoros culturales más valiosos de la Humanidad». Destacó la importancia de dos personas en aquel hito, el que fuera presidente del Patronato, Joaquín Serrano, y el entonces alcalde, Diego Macià. El regidor dijo que «en un día cargado de simbolismo debemos expresar la gratitud de este reconocimiento a las más de 300 personas de la familia del Misteri que, con su esfuerzo y dedicación, representan este tesoro y joya cultural. La seña de identidad por excelencia, el valor de un pueblo tenaz que lo ha conservado contra viento y marea».

Por su parte, la consellera Mireia Mollà, en nombre de la Generalitat, recordó que «la Unesco estrenó con el Misteri esta categoría porque existía la necesidad de proteger bienes que son muy frágiles. No es sólo la manifestación cultural sino el conjunto y lo que supone la transmisión de su legado, de su sentido de identidad y de continuidad. Las personas se sienten parte de una comunidad, esa es la grandeza del Misteri. Los ilicitanos hemos mantenido vivos los textos y la liturgia y que sea un ejemplo único del teatro medieval. Ha superado guerras y es un ejemplo donde mirarnos para superar las pandemias. Somos un pueblo tozudo que cada año miramos con ilusión abrirse las puertas del cielo. El momento de la madre de Dios coronada. El Misteri es el calor de agosto».