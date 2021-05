Miguel Ángel García Hernández: «Queremos que los estudiantes tengan un campus con más vida universitaria»

DELEGADO GENERAL DE ESTUDIANTES DE LA UMH. El estudiantado de la Universidad cuenta con un nuevo representante. El alumno de tercero de Periodismo Miguel Ángel García Hernández accede al cargo con el reto de que la transición de la pandemia a la nueva normalidad se desarrolle en las mejores condiciones posibles.

¿Qué le ha llevado a afrontar el reto de representar a los estudiantes de la UMH?

Siempre se me ha dado bien resolver problemas, tanto burocráticos como de convivencia entre profesores y estudiantado. Es un reto que afronto con un equipo. Quiero que la delegación sea generalista, que el peso no recaiga sobre una persona, es algo que debemos afrontar entre todos. He pasado media vida universitaria en pandemia y me gustaría que los estudiantes que vengan después disfruten de un campus con más vida universitaria.

¿A qué se refiere con esto último que ha comentado?

Queremos actividad cultural y social en el campus, no solo edificios para estudiar. También nos tenemos que asegurar que la docencia dual sea justa e igualitaria. Sabemos que su implantación es complicada para todos, para la UMH y para nosotros.

¿Cómo les ha afectado la pandemia en sus estudios?

Responder a una situación así es complicado y siempre se puede hacer mejor. Pero la respuesta que ha dado la UMH ha sido aceptable. Llevamos meses estudiando en la misma habitación en la que hacemos las prácticas y la vida social. El descanso mental de pasear o conducir no lo hemos tenido. Ha habido momentos en los que hemos sentido que no podíamos con lo que se nos estaba viniendo encima.

¿Ha hablado ya con anteriores delegados de Estudiantes?

Mantengo el contacto con las dos últimas delegadas. Lo que ellas no han podido aprobar y se ha quedado pendiente, intentaré que ahora salga adelante. La última delegada (María Teresa Valero) lo tuvo muy difícil con la pandemia. Yo tendré otros retos, como el de pasar de la pandemia a la nueva normalidad, hacer una transición pensando en el mundo hacia el que nos dirigimos.

¿Conoce al rector?

Desde marzo hasta mayo he sido delegado en funciones y, en este tiempo, he conocido al rector y al equipo rectoral. Desde la delegación somos encargados de trasladar al resto del estudiantado las decisiones que toman. Durante la pandemia los alumnos no han desconectado, han estado más pendientes, si cabe, de sus decisiones porque había mucho interés por saber cómo se iban a hacer los exámenes online y de qué manera se iba a ir recuperando la presencialidad.

¿Conocen los planes que tiene en marcha la UMH sobre inteligencia artificial?

No puedo confirmar si el estudiantado, a nivel general, está interesado en esa formación. A título personal sí que puedo decir que tengo mucho interés. Cualquier transformación hacia el mundo digital es tenida en cuenta por los alumnos porque sabemos que nuestro salto al mercado laboral depende de ello.

¿Qué pasos se pueden dar para integrar a la Universidad en la vida social de la ciudad?

Iniciativas como el circuito de running que se acaba de inaugurar le dan más vida al campus. También los cursos de música o la Escuela de Cine. El lavado de cara que se está haciendo del campus también contribuye, los merenderos atraen a mucha gente de fuera de la Universidad.

¿Estará pendiente de lo que ocurra en el resto de campus más allá del principal de Elche?

Por supuesto, no nos podemos centrar solo en Elche. Hay grados muy importantes que se imparten fuera, como Medicina, Bellas Artes, Ingeniería Agroalimentaria o Ciencias Políticas. Tenemos que estar pendientes de todas esas facultades, para lo que tenemos un contacto semanal con nuestros delegados de centro.