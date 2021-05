El plan de acción territorial está poco activo

El último intento, por ahora, de la Generalitat de aprobar un Plan de Acción Territorial Alicante y Elche (PATAE) sigue, como de costumbre, su lenta tramitación. Recordemos que la Consellería de Ordenación del Territorio inició la elaboración y tramitación del mismo en 2016.

Se trataba de disponer de un documento que coordinara los intereses urbanísticos, medioambientales, culturales, sociales, etc. del entorno físico que representan los municipios de Alicante y Elx y toda una serie de poblaciones alrededor de los mismos que, según la propuesta, suponen 14 ciudades con una población aproximada de 800.000 personas.

Es, por tanto, un proyecto ambicioso y necesario si se hace desde una perspectiva de colaboración, coordinación, respeto a los intereses de cada uno evitando actitudes prepotentes o acaparadoras y, especialmente, defendiendo un planteamiento racional y sostenible en el modelo de crecimiento urbano y de inversión de recursos públicos, entre otras cuestiones.

Hay que decir que este no es el primer plan que se presenta. Y, probablemente, no será el último. Desde finales de los años 80 se vienen anunciando proyectos. Se pueden citar, por ejemplo, el llamado «Eje Alicante-Elche» o el «Triángulo Alicante-Elche-Santa Pola». En ellos siempre el elemento común era el mismo: Alicante ciudad necesita, para ser más capital todavía, aumentar su área metropolitana integrando poblaciones de su alrededor y, especialmente, a Elx. Tal es así que aún en 2005, cuando la Consellería de Territorio sometió a información pública el penúltimo de estos planes, el PATEMAE, se declaraba como objetivo del mismo: «Aspirar a lograr la integración de ambas áreas urbanas».

Desde siempre, en Elx estas pretensiones nunca han gustado. Con el nuevo Consell del Botànic se anunció otra propuesta. La Comisión de Evaluación Ambiental aprobó en julio de 2017 el Documento inicial del PATAE, aunque también contenía un enunciado equívoco como objetivo: «Consolidar el conjunto urbano Alicante-Elche como referente nacional...». Y es que la cabra siempre tira al monte.

El día de la presentación del proyecto en Elx, el 1-2-18, se repitieron las preocupaciones locales y, como gran avance, se aprobó cambiar las referencias a área metropolitana por área funcional. Conseguido esto y después de algunas reuniones sectoriales, llevamos más de dos años sin noticias del, por ahora, último proyecto de PAT.

Y, como ejemplos recientes de la necesidad de disponer de un marco supramunicipal, con una visión de cultura del territorio y de sus gentes como hasta ahora no ha habido, se pueden citar algunos casos que ilustran la realidad: Tanto Alicante como Elx han anunciado su voluntad de revisar sus PGOU sin que el PATAE esté aprobado. Es cierto que como dicha revisión lleva tantos años prometiéndose, especialmente en nuestro municipio, tal vez llegue a coincidir con un PATAE aprobado algún día. Ni de la consulta pública previa del PGOU de Elx, cuyo plazo terminó el pasado uno de febrero se ha vuelto a tener noticias de la misma, que ya es decir.

El tema de la conexión ferroviaria con el aeropuerto puede ser otro ejemplo. Todo apunta a que, si se produce, será primero desde Alicante que desde Elx. También se anuncia una importante extensión del TRAM desde Alicante a San Juan y de su llegada a Elx no hay ni promesas. Por no hablar del «plantón» que nos han hecho con el Palacio de Congresos, por decirlo suave. La última es la petición de que la Universidad de Alicante dé Medicina estando en la UMH. Repetir estudios de tal índole en menos de 20 kilómetros de distancia no parece lo más adecuado, sea Medicina o sea Derecho. Son, en definitiva, algunos ejemplos de una necesaria coordinación supramunicipal que sólo desde documentos bien trabajados como podría serlo un buen PATAE podrían funcionar. Lo contrario es hacerlo a «pataes» y así nos va.