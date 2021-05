El alcalde afirma que la desalación es un complemento, no la alternativa al trasvase

De dicho encuentro ha salido una declaración institucional firmada por el alcalde de Elche, Carlos González; la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serrano; el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva; el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer; el presidente de Jóvenes Agricultores-Asaja, Pedro Valero; el presidente de la Comunidad de Labradores y Ganaderos, Pascual Urbán; el presidente de ADR , Pascual Serrano; Teresa Antón, de Amfar; Fernando Antón, de la Comunidad de Regantes de Carrizales; Francisco Oliva, de la Asociación de Productores y Comercializadores de la Granada Mollar de Elche; Ángel Urbina, de la SAT San Enrique; y Santiago Pascual, de la Unió de Llauradors i Ramaders d’Elx. Esta declaración está respaldada por el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, y por la delegada territorial de la Generalitat en Alicante, Antonia Moreno.

Reacciones

A la conclusión del acto, los participantes compartieron en público sus valoraciones. Carlos González indicó que «el trasvase es esencial porque de él comemos y bebemos, es imprescindible, insustituible e irrenunciable. Esto quiere decir que no cabe su sustitución por ningún otro aporte. Por ello, rechazamos la modificación de las reglas de explotación, no admitimos la reducción de aportes. Estamos por una explotación sostenible del Tajo-Segura que no implique recortes y, desde luego, no rechazamos la desalación ni la reutilización, pero deben ser recursos complementarios, no son una alternativa al trasvase». Estas declaraciones del alcalde ilicitano se produjeron un día después de que la ministra Teresa Ribera se enrocara en la desalación como opción al recorte del trasvase tras la reunión que mantuvo con el presidente Ximo Puig.

Mientras, en su intervención, el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, trasladó a los regantes y al conjunto de la sociedad el apoyo «decidido de la Generalitat» a sus reivindicaciones sobre el agua. Llanes recalcó que «el Consell, con el presidente Puig a la cabeza, tiene claro el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, en los términos vigentes hasta el momento. Constituye una cuestión prioritaria y, en consecuencia, vamos a defender su continuidad por todos los medios a nuestro alcance: jurídicos, políticos y reivindicativos».

La alcaldesa de Santa Pola apuntó durante su intervención: «Estamos dando un ejemplo de que los políticos estamos al lado de la ciudadanía atendiendo sus reivindicaciones. Ese es mi reto, resolver los problemas que llevan años enquistados».

En la misma línea, el alcalde de Crevillent señaló que hay que resolver este problema desde el diálogo entre las administraciones y contando con los agentes implicados: «No se debe modificar el status quo si no hay diálogo».

El PP critica el «abandono a los regantes»

«Es una vergüenza que el PSOE no garantice la supervivencia del sector», manifiesta el popular Ruz

El presidente del Partido Popular de Elche y portavoz del grupo municipal, Pablo Ruz, ha calificado de ataque a todos los regantes ilicitanos la decisión de recortar el trasvase Tajo-Segura.

Ruz declaró ayer que «es una vergüenza que el PSOE se niegue a escuchar y, sobre todo, a garantizar la supervivencia de un sector tan importante para nuestra tierra como el de los regantes. Un sector que ha hecho de esta tierra árida un vergel, convirtiendo a nuestra provincia en la huerta de Europa». El presidente de la Diputación, Carlos Mazón, también se pronunció al respecto: «Hemos perdido toda esperanza de que el presidente de la Generalitat defienda nuestros intereses».

«Mientras en las Cortes Valencianas se aprobó, con el voto del PSOE, suspender cualquier modificación en el envío de recursos hídricos antes de la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo, la ministra de Transición Ecológica manifestó oficialmente al presidente Ximo Puig que se va a recortar el trasvase Tajo-Segura, pasando las transferencias de 38 a 27 hectómetros cúbicos», añadió el propio Ruz en sus críticas.

Desde el grupo municipal popular también lamentaron ayer que se les negara su presencia en el acto que tuvo lugar en el Ayuntamiento para que los alcaldes y regantes del Baix Vinalopó hicieran público su apoyo al trasvase. «No es la primera vez que nos ningunean. También lo han hecho en los actos del Misteri, en los premios a las empresas conciliadoras o en la movilización de vehículos agricultores del pasado sábado. El problema es que el alcalde no nos quiere a su lado porque en Elche dice una cosa y en València y Madrid defiende la contraria», aseguran los populares.