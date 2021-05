El Baix Vinalopó aprueba en Elche una declaración de apoyo al trasvase

De dicho encuentro ha salido una declaración institucional firmada por el alcalde de Elche, Carlos González; la alcaldesa de Santa Pola, Loreto Serran; el alcalde de Crevillent, José Manuel Penalva; el presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer; el presidente de Jóvenes Agricultores-ASAJA, Pedro Valero; el presidente de la Comunidad de Labradores y Ganaderos, Pascual Urbán; el presidente de ADR , Pascual Serrano; Teresa Antón, de AMFAR; Fernando Antón, de la Comunidad de regantes de carrizales; Francisco Oliva, de la Asociación de Productores y Comercializadores de la Granada Mollar de Elche; Pascual Urbán, de la Comunidad de Regantes de la Acequia Mayor del Pantano; Ángel Urbina, de la SAT San Enrique y Santiago Pascual, de la Unió de Llauradors i Ramaders d’Elx.

Esta declaración está respaldada por el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, y por la delegada territorial de la Generalitat en Alicante, Antonia Moreno, que han estado presentes en el acto, al igual que el edil de desarrollo Rural de Elche, Felip Sànchez, y representantes de varios municipios de la Vega Baja.

En la declaración, los firmantes expresan que “únicamente podemos ser competitivos en un sector fundamental como es la agricultura cuando se encuentra garantizado el aporte de agua de riego a nuestras tierras”. Añaden que están siguiendo con preocupación “el anuncio del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico en el sentido de revisar y modificar las reglas y normas de explotación del Trasvase Tajo-Segura, con el fin de disminuir el volumen mensual trasvasado a las tierras del sur de la Comunitat en beneficio de los niveles de agua de las zonas de cabecera del Tajo, obviando lo dispuesto en la Norma de reparto vigente, sin haber consensuado en absoluto esta decisión con los regantes”.

Por otra parte, denuncian que “la redacción del Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tajo 2021-2027 va a suponer una disminución muy considerable en el volumen de los recursos hídricos susceptibles de ser trasladados a nuestros municipios, poniendo en grave riesgo el mantenimiento del empleo en el sector agrario de esta zona, que tanto depende de los aportes del Tajo-Segura”.

En declaración se establece al Trasvase Tajo-Segura como “un pilar básico para el progreso y el bienestar de toda la cuenca beneficiaria de los aportes del trasvase, y en concreto de la ciudadanía de Elche, Crevillent y Santa Pola, y por ello la posición institucional es la de apoyo rotundo a los regantes y ciudadanos en su defensa firme del Trasvase”.

Durante el acto, ha sido el alcalde de Elche el primero en tomar la palabra asegurando que “no estamos ante ninguna guerra del agua ni queremos que la haya y no queremos que nadie la utilice de forma partidista. No estamos en guerra ni contra Castilla la Mancha, ni contra el Gobierno de España, ni contra nadie, al contrario, quienes estamos aquí reunidos apostamos por un gran acuerdo que ponga punto final a tanto episodio de desencuentro que se viene dando, gobierne quien gobierne, entre Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana”.

En segundo lugar, Carlos González, ha indicado que “estamos convencidos de que hay agua suficiente en el Tajo para Castilla-La Mancha y para trasvasar al Segura. Hay que tener una visión global de los problemas del Tajo y no sólo ver el trasvase. Uno de sus problemas es la falta de depuración de las aguas residuales de Madrid”.

El alcalde ha recordado que “el trasvase significa para esta tierra vida, riqueza y empleo. También dinamismo económico, exportaciones y conservar la actividad en un sector estratégico”.

Según el alcalde, “el trasvase es esencial para nuestros cultivos y nuestros municipios. Esencial quiere decir que sin el trasvase peligra nuestro sector agrario, pero también nuestros abastecimientos urbanos”.

Por último, Carlos González ha indicado que “si el trasvase es esencial porque de él comemos y bebemos, es imprescindible, insustituible e irrenunciable. Esto quiere decir que no cabe su sustitución por ningún otro aporte. Por ello, rechazamos la modificación de las reglas de explotación, no admitimos la reducción de aportes, que estamos por una explotación sostenible del Tajo-Segura que no implique recortes y, que desde luego, no rechazamos la desalación ni la reutilización, pero deben ser recursos complementarios, no son una alternativa al trasvase”.

Mientras, en su intervención, el secretario autonómico de Agricultura, Roger Llanes, ha trasladado a los regantes y al conjunto de la sociedad el apoyo “decidido y sin fisuras de la Generalitat” a sus reivindicaciones sobre el agua.

Llanes ha recalcado que “el Consell, con el presidente Puig a la cabeza, tiene absoluta y meridianamente claro que el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura, en los términos vigentes hasta el momento. Constituye una cuestión prioritaria y, en consecuencia, vamos a defender su continuidad por todos los medios a nuestro alcance: jurídicos, políticos y reivindicativos”.

El secretario autonómico ha recordado que “ayer mismo el presidente de la Generalitat le dejó muy claro a la ministra Teresa Ribera cuál es y cuál va a seguir siendo la posición del Consell al respecto, es decir, que el trasvase es irrenunciable”. Por tanto, prosiguió el secretario autonómico, “vuestras reivindicaciones son las nuestras y vamos a seguir estando a vuestro lado hasta el final porque lo que estamos pidiendo es justo”.

“Nosotros abogamos por la vía del diálogo y la negociación con el ministerio para buscar soluciones inteligentes y razonables, pero al mismo tiempo tenemos las ideas muy claras sobre este asunto y la firmeza y la determinación necesarias para defenderlas”, ha concluido.

En la misma línea José Manuel Penalva, alcalde de Crevillent, ha señalado que hay que resolver este problema desde el diálogo entre las administraciones y contando con los agentes implicados, “no se debe modificar el status quo ni no hay diálogo y consenso entre los afectados”.

Loreto Serrano, alcaldesa de Santa Pola, ha apuntado que “hoy estamos dando un ejemplo de que los políticos estamos al lado de la ciudadanía atendiendo sus reivindicaciones. Ese es mi reto, resolver los problemas que llevan años enquistados”.

El presidente de Riegos de Levante, Javier Berenguer ha señalado que “no basta con decir que el trasvase en irrenunciable, tienen que tener claro que no vamos a renunciar al volumen de agua que necesita nuestra Comunidad y tampoco vamos a permitir que nos cambien la palabra complementaria por alternativa. El agua desalinizada es un complemento, no una alternativa”.