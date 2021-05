¿Por qué Elche, con tres Patrimonios, no está en la Feria de Turismo?

La formación centrista ilicitana ha mostrado su malestar por el poco desarrollo de promoción turística del municipio ilicitano que "sigue siendo una constante desde hace varios años". "Un municipio como Elche no se puede permitir el lujo de no contar con stand propio en la feria más importante donde se concreta la oferta turística de la temporada. Nuestro municipio cuenta con playas inmejorables, un clima enviable y tres patrimonios de la humanidad algo único en el mundo que sigue siendo desaprovechado año tras año sin que la marca “Elche” atraiga turismo nacional e internacional como debería", ha dicho el presidente de Contigo Elche, Carlos San José, quien se ha mostrado muy crítico con el Ayuntamiento porque “no está haciendo un trabajo de promoción turística valiente. La inversión en turismo revertirá en la economía local, no es dinero perdido sino una clara apuesta por la recuperación y así debe entenderse desde el consistorio ilicitano” además San José recordó que “la Conselleria también sigue su continuo desprecio a la tercera ciudad de la Comunidad, además de no tener un plan de transporte urbano como las otras ciudades, acumular la deuda por los terrenos de la UMH, no somos suficiente para que nos incluyan en una de las seis marcas turísticas que sí van a estar defendidas y bien representadas en FITUR. Creo que Elche merece mucho mejor trato de Conselleria y del propio Ayuntamiento”