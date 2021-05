Suplicio vecinal por las obras en el centro de Elche

Las obras de la calle Nuestra Señora de la Cabeza, el principal acceso rodado al centro de Elche tras el cierre de la Corredora por la peatonalización, todavía no han finalizado -tenían que haberlo hecho, a priori, para final de 2020- pero ni algunas de las ideas que se han proyecta en ésta convencen a los vecinos, como el hecho de haber puesto dos aceras distintas, una de ellas de hormigón, ni tampoco tienen especialmente contentos a los residentes en calles adyacentes (Pizarro, Santa María de la Cabeza o Puerta de Alicante) que, aseguran, a raíz de estos trabajos siguen sufriendo las consecuencias de lo que aseguran es "la nula gestión y planificación de la obra que se ha realizado en la calle Virgen de la Cabeza", explica en un escrito remitido a INFORMACIÓN.

Los vecinos se apoyan en imágenes de sus quejas, que son muy evidentes. El partido Vox pasó por registro el pasado día 15 una queja en la que solicitaba al Ayuntamiento una solución porque las tapas de alcantarilla siguen desconchadas y algunos vehículos literalmente han destrozado las ruedas.

Los vecinos de las calles colidantes explican en su escrito que algunos tramos de aceras, colidantes a la calle Nuestra Señora de la Cabeza, "fueron totalmente levantada un sábado por la mañana y no se realizó absolutamente ningún otro trabajo en dicho tramo hasta pasadas tres semanas, ¿qué sentido tuvo levantar la acera un sábado y olvidarse de ese tramo durante tanto tiempo? Salir y entrar a nuestro edificio durante todo ese tiempo fue muy complicado, sobre todo para muchos de mis vecinos que son ya muy mayores", aseguran.

Las obras de Nuestra Señora de la Cabeza aparentemente estas acabadas desde hace varias semanas "a la espera de algunos retoques" explican responsables municipales, aunque en las calles adyacentes nadie lo diría, según los afectados pues "se han vuelto a olvidar nuevamente de este tramo, esta vez con el reasfaltado que se realizó hace ya más de dos meses, no sé si puede que hasta sean tres meses, quiero poner en vuestro conocimiento que es, sin duda alguna, necesario reasfaltar el tramo que comprende desde la esquina de calle Pizarro con Puerta de Alicante hasta al menos el semáforo que hay en Puerta de Alicante con Maestro Albéniz. En dicho tramo hay varias arquetas, tanto de desagüe de aguas pluviales como de servicios de telefonía y alcantarillas que sobresalen del asfalto unos 5 centímetros aproximadamente, siendo un peligro para los peatones que no cruzan, incluyendo cientos de niños y niñas junto a sus familiares que cruzan a diario para ir a los colegios de la zona, lo cierto es que me parece raro que no se haya ya tropezado y hecho daño alguien".

Los vecinos también relatan que "hay un badén de cemento que cruza la calle Virgen de la Cabeza, a la altura del número 21, que hace que dicho edificio tiemble cuando pasa algún vehículo pesado como puede ser un autobús o camión". Los afectados, con su denuncia, solo pretenden que "el equipo de gobierno de nuestra ciudad se dé ya por enterado (yo ya he enviado correos a varios concejales) de la necesidad de solucionar dicho tramo antes de que ocurra alguna desgracia, como pudiera ser la caída por tropiezo de algún peatón o el deterioro de la estructura de los edificios de la zona".

Por su parte, Vox, en el escrito que presentó por Registro, añade que el día de la concentración en favor del trasvase, el pasado sábado, se desplazó gente de otras poblaciones que sufrió el problema de estas tapas de alcantarilla que sobresalen, con algún que otro pinchazo. "Como se puede comprobar -dicen los ediles Aurora Rodil y Juan Antonio Alberdi- aparte de la mala imagen es incomprensible que se dejen dichas arquetas de esa manera, sin protección ni señalización a los vehículos y viandantes, provocando daños a vehículos y esperemos que no lo hagan a peatones que, cruzando el paso de cebra, se tropiecen con el resalto de dichas arquetas".