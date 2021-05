La calle Salvador languidece y el comercio cree que la solución no pasa por derribar fachadas

Comerciantes de la emblemática calle El Salvador de Elche sienten que desde hace años la zona languidece y que la solución para reactivarla no está en derribar fachadas históricas, después del anuncio municipal de la demolición de los antiguos Almacenes Parreño. Una decisión que ya creó cierta división en el bipartito porque Compromís propuso que se protegiese la fachada, votando en contra de la licencia de derribo. La valoración del alcalde, Carlos González, (PSOE) era bien diferente, ya que aseguraba que a nivel legal no podían negar la licencia ni tampoco comprar un edificio si no hay una idea clara de qué hacer con él. A este respecto, los comerciantes sienten que el paso del tiempo ha lastrado a la que fue una de las primeras arterias comerciales de la ciudad y a la vista está: uno de cada cinco negocios en la zona se traspasa o se vende.