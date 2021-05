Padres del Tamarit barajan tapar la valla para que sus hijos no vean el trapicheo de drogas

La Policía Local y Nacional están intensificando su presencia en los alrededores del colegio Tamarit de Elche después del fracaso que supone tapiar un acceso a un edificio abandonado donde se trapichea con droga a escasos metros del centro. Los chavales, con discapacidad psíquica, asisten desde el pasado mes de enero al panorama que supone ver a drogadictos entrando y saliendo del inmueble, tapiado hasta en 13 ocasiones por parte del Ayuntamiento de Elche y de la Conselleria de Vivienda pero que, a las pocas horas, vuelve a ser derribado.

Quedan unas tres semanas de clases y los padres van a ver qué pasa durante este tiempo y comprobar si con la vigilancia policial es suficiente. Desde la comunidad educativa se asegura que sí hay patrullas policiales, sobre todo en los recreos, de 11 a 12 y de 13 a 14 horas, y esto les calma.

No obstante, la preocupación de fondo no se disipa. Los padres temen que esto siga repitiéndose el próximo curso. Y es que en principio, el inmueble, que se ha convertido en un punto conflictivo y también en un foco de basuras, no va a ser derribado hasta finales de este año. De hecho, a lo largo de esta semana está previsto que se saque a licitación el derribo de este edificio.

«Tal vez lo han desalojado demasiado pronto», reflexionan desde el centro educativo, en el sentido de que desde que sacaron a las familias el deterioro de la zona es más que evidente, con su repercusión en los 96 niños que permanecen en este centro y que muchas veces no entienden lo que están viendo o, incluso, han legado a ser increpados por algunos de los drogadictos.

De cara al próximo curso, se está barajando la opción de que sea el propio centro el que tape con una malla la zona del vallado que da al punto de encuentro de camellos y drogadictos, con el objetivo de que no se pueda ver el exterior. Pero antes de empezar a estudiar esta opción, las familias de los alumnos quieren ver qué pasa en lo sucesivo.

«Teníamos claro que iba a pasar», manifiesta María José Puyuelo, presidenta de la Asociación de Madres y Padres, quien apunta que precisamente este martes hay previsto un consejo escolar donde es probable que, entre otros asuntos, se analice si es pertinente tomar algún tipo de medida. Por su parte, la edil de Educación, María José Martínez, insiste: «La solución que todos queremos es que se derribe», para añadir que prácticamente se informa a la Conselleria de Vivienda del día a día de lo que pasa . «No es fácil buscar soluciones», agrega.

Desde el Ayuntamiento de Elche se insiste en su petición de que se agilice lo antes posible el derribo.