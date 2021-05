El PP arremete contra el alcalde por no acudir a Fitur para promocionar Elche

El senador y líder del PP de Elche Pablo Ruz ha mostrado su malestar con el alcalde de Elche, Carlos González, por no estar presente en Fitur, la feria del turismo más importante de España y una de las más importantes a nivel internacional. “Elche se defiende 24/7, Elche se defiende de lunes a lunes. Se ha estado celebrando en Madrid la feria internacional turística más importante del mundo y por primera vez el señor González no ha asistido y no se ha programado ninguna presentación ni evento. Elche cuenta con tres patrimonios Unesco, tenemos unas playas envidiables, un ocio pensado para todas las edades y somos un referente cultural a nivel internacional. Es incomprensible que Elche haya pasado desapercibido en esta feria por la inacción y la dejación de funciones de Carlos González", declara el popular.

Ruz, que sí acudió a esta cita, afirma que ha mantenido varias reuniones con agentes turísticos con los que ha puesto de relieve las grandes virtudes que tiene viajar a Elche, "una ciudad maravillosa en un enclave excepcional. Contamos con uno de los aeropuertos internacionales más importantes de Europa, con unas conexiones que deberían hacer de Elche un referente turístico, pero el Ayuntamiento ha decidido abandonar a un sector que tantos empleos y riqueza da a la ciudad. ¿Cómo va a explicar esta postura a las asociaciones empresariales y turísticas de la ciudad y de la provincia de Alicante?", afirma Ruz.

“La presencia de Elche en Fitur es más que nunca necesaria. A pesar de la dejadez del gobierno municipal, gracias a la Diputación Provincial y su patronato Costa Blanca el nombre de Elche y nuestro potencial turístico han estado presentes en sus reuniones de trabajo para ofrecer oportunidades de negocio a nuestra ciudad. Exigimos al equipo de gobierno un cambio radical en su estrategia turística que en estos años ha sido inexistente. El más que probable fin de la pandemia va a suponer un cambio en el modelo turístico y no nos podemos quedar atrás", agrega el líder del PP.

Pablo Ruz considera que ser alcalde "es representar y estar donde esté Elche, donde te necesiten los ilicitanos y sus sectores productivos y económicos como el turismo. Ser alcalde es algo más que presidir el pleno municipal, es desvivirse por la ciudad a la que sirve. Con mucho honor he participado en Fitur para poder atraer riqueza y empleo a la ciudad de Elche".