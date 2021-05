Ruz se suma a la manifestación por el trasvase en Madrid

El presidente del Partido Popular Elche y portavoz del grupo municipal, Pablo Ruz, ha estado junto a los regantes en la manifestación celebrada en Madrid para defender el trasvase Tajo-Segura ante la intención del PSOE de recortar el caudal. En ella se han producido incidentes al no permitir el acceso de los camiones desplazados a la Capital de España. Durante las últimas semanas se ha recrudecido la tensión, máximes después de que la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, dijera la semana pasada en Valencia que la solución pasa por la desalación, algo que no aceptan los regantes, que recuerdan que tienen derecho por ley al trasvase Tajo-Segura. Todo parece indicar que el Gobierno no se va a mover de esta postura, incluso pese a las presiones del presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, quien como el alcalde de Elche, Carlos González, se encuentra en Madrid hoy.