El alcalde de Elche se ha vacunado esta tarde

El alcalde de Elche, Carlos González, se ha vacunado esta tarde en la Institución Ferial Alicante, tras ser citado por su centro de salud. Ha llegado con traje y corbata y ha hecho su cola, como el resto. De hecho, a algún sanitario que le ha saludado y preguntado le ha dicho que él, "como los demás". Ha sido tan eficaz y rápido como está siendo con todos los grupos de edad y tras la inoculación ha aguardado en una silla unos minutos hasta que, al ver que no presentaba ninguna reacción adversa, se ha podido marchar. A uno de los sanitarios, antes de entrar, le ha hecho un comentario jocoso que se ha podido escuchar "me hubiera gustado que me tocara más tarde, señal de que era más joven".

González llevaba semanas acudiendo a los vacunódromos para pedir a la gente que se vacunara y hoy ha querido mostrar su hombro desnudo para animar a todo el mundo a acudir. Ha estado acompañado de un periodista que ha filmando toda la grabación de la vacunación del regidor.