CC OO pide que haya servicio de BiciElx las 24 horas

CCOO Vinalopó – Vega Baja le pide a la concejalía de Movilidad Sostenible que haya servicio de BiciElx 24 horas al día. La sección joves del sindicato apunta que actualmente el servicio no se presta durante toda la noche, con un horario de 00:00 horas a 5:30 horas, "lo que dificulta el uso sobre todo para aquellos jóvenes trabajadores que tienen su empleo en el sector de la hostelería y que acaban a altas horas de la noche y o bien no tienen vehículo propio, o bien no hay ya servicio de transporte colectivo". Entienden, por tanto, que un aumento del horario no supondría un aumento de la inversión.

Por otro lado, valoran como positivo que se haya ampliado el reparto de las estaciones en los barrios periféricos y en las pedanías, "dado que la distribución es manifiestamente mejorable porque es desigual dependiendo de barrios y zonas, hasta ahora con menos presencia en Carrús o El Pla, que tienen la mayor densidad poblacional, y en otras zonas en expansión o relativamente nuevas".