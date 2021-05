Ciudadanos Elche urge avanzar con el coche eléctrico

La portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Elche, Eva María Crisol, ha anunciado la presentación de una moción con la que “facilitar a los usuarios el uso de los vehículos eléctricos o híbridos enchufables, en todos sus formatos, de modo que les sea sencillo acudir a cualquier punto de Elche a sabiendas de que encontrarán puntos de recarga para los mismos”.

La edil pedirá el respaldo de la Corporación a esta propuesta en el próximo pleno. “No podemos hacer campañas de sensibilización y concienciación para que los usuarios ayuden a mejorar el medio ambiente y después no tomar decisiones que les faciliten este proceso”, ha destacado Eva Crisol. En este sentido, la edil ha manifestado su confianza en que “este gobierno apoye esta medida, no sólo votando a favor de la misma, sino poniéndola en marcha en el menor tiempo posible y no dejándola metida en un cajón, como han hecho con otras mociones”, ha explicado hoy en una nota de Prensa.

En el documento presentado desde la formación naranja plantean la posibilidad de utilizar el alumbrado público para los puntos de carga. “La idea es que para los puntos de recarga se empleen las farolas de nuestro municipio, la mayoría de las cuales cuentan con lámparas LED ya que en los últimos tiempos se ha renovado prácticamente todo el alumbrado de nuestro municipio”.

Viable

Para que esta posibilidad sea una realidad, Crisol ha solicitado que “por parte de los técnicos municipales se haga viable la implantación de una red de infraestructuras eléctricas y se valore la posibilidad de implantar este sistema, tendiendo en cuenta las cuestiones relativas a la tecnología aplicable, costes económicos de las recargas, etcétera”.

Para que esta medida no quede en algo de cara a la galería, la concejala también ha anunciado que reclamará que “se suscriban convenios de colaboración en los que se valore la posibilidad de creación de subvenciones con las diferentes compañías eléctricas para la instalación de estos puntos de recarga en nuestro municipio”. La portavoz de Cs ha explicado que “la intención es que Elche sea realmente una ciudad verde, no solamente en 2030 o pensando en ese horizonte, sino que realmente ofrezcamos a los ilicitanos y a quienes quieran visitarnos infraestructuras y servicios públicos más sostenibles. Lo agradecerán, y también nuestro medio ambiente se beneficiará”, ha concluido.