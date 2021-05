La sala La Carreta de Elche cierra y suspende su programación tras 23 años por falta de ingresos

La sala La Carreta suspende toda su programación cultural por falta de ingresos. El centro de títeres y marionetas ilicitano, que se dedica a hacer teatro para niños y familias al completo, ha anunciado en las últimas horas que no puede seguir adelante por ahora porque no tiene cómo costear la programación. Aseguran que no están recibiendo ninguna ayuda municipal para impulsar sus actividades, más en unos momentos críticos para el colectivo de las artes escénicas, que se ha visto azotado por la pandemia de coronavirus.

La concejalía de Cultura, por el contrario, asegura que con la pandemia todas las compañías escénicas de la ciudad han tenido más apoyo y que se ha hecho refuerzo de la programación, además de campañas para que el espectador gane la confianza a volver a espacios cerrados, según apunta Marga Antón, edil de Cultura.

Desde esta sala explican que han tenido que reducir a la mitad los aforos y relatan que se tuvo que cancelar la mayor parte de la campaña de teatro escolar, que era una de las principales fuentes de ingresos. "Comunicamos que lamentándolo mucho nos vemos obligados a suspender el resto de programación del Festival Primera Infancia que se venía realizando desde el pasado día 14 de Mayo, así como el resto de programación de Sala La Carreta". apuntan en un comunicado en el que señalan que han tenido que suspender 11 representaciones previstas próximamente.

Desde la entidad apuntan que la falta de apoyo económico por parte del Ayuntamiento durante los últimos años ha sido de forma discriminatoria, ya que aseguran que otras compañías con fines similares sí que recibían aportaciones municipales en forma de convenio, según explica a INFORMACIÓN Paco Pérez Guirado, director de la compañía La Carreta.

Desde esta sala cultural señalan que estaban convencidos de que debido a la pandemia tendrían ayuda municipal "porque hemos seguido trabajando por la Cultura de nuestra ciudad durante todos estos meses".

Relatan que la sala, ubicada en el barrio de Carrús, ha mantenido desde su creación la programación con medios propios y aseguran que su trabajo se ha traducido en que sea "la principal oferta cultural de la ciudad dirigida a público familiar y escolar".

El colectivo lamenta que no estén recibiendo apoyos a pesar de que Elche cuente con un teatro estable de títeres, ya que son pocas las ciudades españolas que disponen de este tipo de instalaciones culturales. "En otras ciudades a estos espacios se les cuidan, miman, apoyan y protegen. Sin embargo el Ayuntamiento de Elche, nos ningunea y desprecia (falta de aprecio), que le vamos a hacer, el cariño no se puede exigir y la sensibilidad se tiene o no se tiene", reprochan.

La edil de Cultura, Marga Antón señala que la concejalía está haciendo un esfuerzo para ampliar las contrataciones a las compañías escénicas para que actúen a caché. Apostilla, también, que se está dando el mismo trato a esta como a otras compañías.