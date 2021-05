Esperando una sentencia

Normalidad. El mercado provisional abrió ayer sus puertas como un día cualquiera, pese a anunciar el Ayuntamiento el rescate de su gestión desde este mismo lunes, al aprobar la rescisión del contrato. Los placeros esperan que un juzgado se pronuncie sobre los contratos que firmaron con la empresa adjudicataria del proyecto tumbado por PSOE y Compromís. Aparcisa solo dice que se defenderá en los tribunales.

«Mientras no llegue la notificación del juzgado que diga lo contrario aquí seguiremos trabajando en las mismas condiciones, con nuestro contrato en vigor, porque los que han decidido romperlo son políticos y no jueces», aseguró ayer Maricel Trotta, la nueva portavoz de los placeros. Los más de treinta vendedores del Mercado provisional levantaron este lunes las persianas de sus puestos esperando a recibir la visita de algún responsable del Ayuntamiento tras anunciar el equipo de gobierno el viernes que el edificio de abastos volvería a ser de gestión municipal una vez que aprobaron definitivamente la resolución del contrato con Aparcisa y sin indemnización. Pero nadie apareció por las instalaciones abiertas hace seis años de manera temporal en la ladera. Y la jornada laboral fue como otra cualquiera, con total normalidad.

Tranquilos, pero también con cierta incertidumbre afronta este colectivo la ruptura definitiva proclamada por PSOE y Compromís de la concesión pública que rubricó el PP cuando gobernaba en el Ayuntamiento para hacer un nuevo mercado con parking subterráneo, después de seis largos años de lucha. Tienen claro que les avala un contrato legalmente firmado, que está en vigor y defienden que mientras no reciban una notificación del juzgado todo va a seguir igual.

«Nos avala el contrato, hasta que no hable un juez todo sigue igual» PORTAVOZ DE LOS PLACEROS

Pimesa, la empresa municipal que se hará cargo de su gestión, está a la espera de recibir el acuerdo del ejecutivo local para ponerse a estudiar los contratos de los placeros que el alcalde, Carlos González, aseguró que respetaría en las mismas condiciones. Con los proveedores, como las empresas de limpieza, seguridad y mantenimiento, se planteará si se subrogan trabajadores. Todavía no hay nada claro.

Escollo

Y mientras tanto, la otra gran protagonista en este escollo, Aparcisa, opta por la cautela a la hora de manifestarse públicamente por recomendación de sus abogados.

«Vinimos para dos años, llevamos ya dos y esto seguirá igual dentro de treinta» VENDEDOR

Su gerente, Álvaro Gordillo, ya desliza lo que todo el mundo presuponía: se defenderán en los juzgados con la ley sobre la mesa y desde el punto de vista empresarial. Para los placeros, resulta remoto que el Ayuntamiento crea que no tendrá que indemnizarles por haberles tumbado un futuro materializado en una concesión pública. Han pagado ya entre 25.000 y 35.000 del canon a la concesionaria del proyecto por sus futuros puestos al otro lado del río.

Falta la última parte por abonar, que tendría que realizarse una vez les entregaran las llaves de unas instalaciones que el ejecutivo local no está dispuesto que vean la luz por considerar que daña el interés público y el patrimonio ilicitano, tal y como han avalado también distintos organismos públicos como el Consell Jurídic Consultiu o el Icomos, organismo asesor de la Unesco. Aunque ni para placeros ni empresa estas entidades tienen el peso suficiente, ya que en muchas ocasiones han criticado que el Ayuntamiento han mandado informes por conveniencia.

«El conflicto lo han generado ellos por su empeño en negarse a hacer el Mercado» VENDEDOR

«Aquí estamos con la misma incertidumbre que hemos tenido estos seis años desde que firmamos el contrato y aquí seguiremos trabajando», señalaba ayer el responsable de una carnicería sin ocultar su enfado por un conflicto al que como él, la gran mayoría de los placeros, hace responsable al equipo de gobierno. «Este mismo proyecto lo lanzaron los socialistas y no lo impulsaron, luego lo aprobó el PP y ahora se lo han querido cargar porque no han sido ellos los que lo pusieron en marcha», criticó el vendedor.

El enfado no lo es todo entre las cuatro paredes del recinto de la avenida de la Comunitat Valenciana. También hay resignación. «Vinimos para dos años, estamos seis y seguiremos aquí otros treinta», ironizaba otro tendero tras el mostrador de su negocio, al tiempo que aseguraba que él ya no va a ninguna parte, porque se jubilará antes de que se resuelva este culebrón. Y no es el único.

«Seguimos con la misma incertidumbre que hace seis años cuando firmamos el contrato» VENDEDOR

Esta semana está previsto que placeros y Aparcisa mantengan una reunión para abordar los últimos pasos anunciados por PSOE y Compromís y aclarar cuál es el camino a seguir en una larga lucha que ahora se librará con toda probabilidad en los juzgados.