El PP se apunta al «efecto Ayuso», se marcha del pleno y agria su discurso

Tres son las pistas dadas hasta ahora por el PP para demostrar que ha llegado el momento de cambiar de estrategia con el fin de ir minando poco a poco al equipo de gobierno y, de paso, recuperar votos de Vox y Ciudadanos en esta media maratón que queda por delante hasta 2023.

«El PP se ha comportado de forma antidemocrática, infantil e irresponsable» CARLOS GONZÁLEZ - ALCALDE DE ELCHE

Primera pista. Tras casi dos años de más o menos calma política en Elche, el grupo municipal del PP decide el pasado 10 de mayo subir un peldaño más en su labor de oposición y arrojar sombras de sospecha al censurar que se le adjudicara un contrato a una empresa donde trabaja del hermano de la edil de Gestión Tributaria Patricia Maciá. El enfado del PSOE es mayúsculo con esas insinuaciones y cree que se ha rebasado una línea roja.

Segunda pista. Cuatro días más tarde, la formación de Ruz anuncia que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento por presuntos delitos de fraude y prevaricación. La investigación abarca 2019 y 2020, sobre los que se ha puesto la lupa en un total de 676 facturas que, en suma, alcanzan 1,5 millones de euros.

«Es un atropello en nuestros derechos como oposición. El alcalde no ha aprendido lo que le pasó a Echávarri en Alicante» PABLO RUZ - LÍDER DEL PP

La Justicia se pronunciará sobre si el equipo de gobierno ha operado bien o, por el contrario, Compromís y PSOE, adalides de la transparencia, de la ética y del buen gobierno en este mandato y medio, con un perfil muy bajo en cuanto a escándalos, queda acreditado que no han estado a la altura de lo que propugnaban. Hasta que ese momento llegue de momento lo que es cierto es que la vida política de Elche ya está judicializada y, por tanto, se propicia que puedan surgir dudas entre los ciudadanos con respecto a sus gobernantes.

El tercer indicador de que este PP de Elche va a ser otro PP distinto al de los dos últimos años se ha podido observar en el pleno de este lunes. Los nueve ediles del PP se levantaban de la sesión ordinaria antes de que empezara el turno de las mociones. Es la primera vez que ocurre. El alcalde ilicitano, Carlos González, calificaba este hecho de «lamentable incidente» y de «absolutamente injustificable», mientras que previamente el PP, por medio de Pablo Ruz, denunciaba el «atropello permanente» a su grupo. «Decimos basta», agregaba el líder popular.

«Esto es muy peligroso en democracia porque (el PP) nos está diciendo que los acuerdos no valen» ESTHER DÍEZ - PORTAVOZ DE COMPROMÍS

Los populares lamentaban que tres de sus cinco mociones no pudieran entrar en el pleno. De hecho, llegan a hablar de «cacicada» y no solo por el hecho de las propias mociones, sino por cómo se «sienten» tratados o atacados por el ejecutivo en los últimos meses. Consideran que en lugar de trabajar en favor de los ilicitanos, gestionan en contra del PP o tratan de ponerle trabas a su labor de oposición.

El alcalde de Elche, mientras los ediles populares recogían sus cosas, pidió al secretario del Ayuntamiento que indicara si en junio de 2019 todos los grupos municipales, en el ámbito de la junta de portavoces, acordaron, solo con la abstención de los populares, que la oposición pudiera presentar en los plenos dos mociones, mientras que los grupos que están en el gobierno solo una cada uno. Así lo confirmó el secretario municipal. Desde entonces, desde junio de 2019, se viene cumpliendo este acuerdo. Los populares lo cumplían. Hasta este lunes. El PP responde a esto que lo que de verdad hay que cumplir es el Reglamento Orgánico y de Funcionamiento (ROF).

Compromís opina que el PP quiere «alterar» las reglas de juego y le pedía a los populares «que sean consecuentes con la crispación que están generando».

Ruz asegura que se le ha insultado en el pasado, que el Síndic de Greuges ha acreditado en tres ocasiones que el ejecutivo no ha suministrado información al PP y que se ha despreciado a este grupo municipal en actos y eventos. «No se puede consentir este desprecio sistemático, no lo vamos a consentir», decía Ruz. Está por ver si lo ocurrido en el pleno, lo de no poder presentar más mociones, también acaba en los tribunales. El PP cree que sí hay motivos para denunciarlo.