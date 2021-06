El PP de Elche pide una comisión urgente para activar el Palacio de Congresos

Ruz ha declarado que el compromiso de Carlos Mazón y la Diputación de Alicante con Elche y el nuevo Palacio de Congresos "es claro, y gracias a este compromiso y una vez emitido el informe de la UMH, es más necesario que nunca que impere el diálogo y que se trabaje sobre las propuestas extraídas tras un arduo trabajo de técnicos y expertos en materia congresual”.

A su juicio, ahora toda la ciudad "tiene que trabajar en estas propuestas y que el alcalde escuche, que no se obstine en imponer una ubicación que ha sido rechazada por todos los expertos congresuales, que no siga generando problemas donde no los hay por su sectarismo y, por el bien de todos, se dé cuenta que su actitud caprichosa y equivocada no ayuda a que este proyecto, que es bueno para Elche, avance”, agrega.

Desde el Partido Popular solicitan por tanto al equipo de gobierno que ponga en marcha "de manera inmediata" una comisión con todos los agentes sociales, partidos políticos, expertos congresuales y sociedad civil para determinar, de las opciones propuestas por el informe de la UMH, el mejor emplazamiento y ofrecer, a la Diputación de Alicante, un lugar consensuado por todos.

Durante el pleno de este pasado lunes, la portavoz de Compromís, Esther Díez, que son los técnicos municipales los que mejor conocen Elche y, por tanto, los profesionales indicados para determinar el emplazamiento idóneo para esta infraestructura.

También Vox, durante esa misma sesión, y a través del concejal Juan Antonio Alberdi, señaló que se le ocurrían hasta ocho emplazamientos distintos para el Palacio de Congresos de Elche, y no solo atendiendo al terreno, sino también a su volumen y visibilidad como edificio arquitectónico referente en la ciudad. Ante esto, la edil de Compromís le recordó que varios de esos lugares propuestos por Vox, como por ejemplo la parcela de La Hiladora, quedarían imposibilitados por el simple cumplimiento de la Ley del Palmeral. Esther Díez insistió por tanto que el Ayuntamiento no haría nunca nada que fuera en contra de este Patrimonio de la Humanidad, como es lógico.

A su vez, el concejal no adscrito, Eduardo García-Ontiveros, pidió celeridad y ponerse manos a la obra, porque mientras Elche se enzarza en esta discusión "Alicante nos va a adelantar por la derecha" con un palacio de congresos en el Puerto que ha surgido mucho después de que se propusiera para Elche.