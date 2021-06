El alcalde de Elche convocará al Consejo de la Ciudad para valorar el informe de la UMH sobre el palacio de congresos

El alcalde de Elche, Carlos González, ha comparecido esta mañana para anunciar que este mes convocará al Consejo de la Ciudad para hablar sobe el informe que ha elaborado la Universidad Miguel Hernández de Elche sobre el futuro palacio de congresos, que tiene que financiar la Diputación. A la reunión se citará al responsable del mismo. El alcalde ha dicho que posteriormente quiere mantener una reunión con el presidente de la institución provincial, Carlos Mazón, y que su objetivo es que las obras comiencen en este mandato. ¿Dónde? Esa es la gran pregunta que no se ha respondido ni de lejos tras la comparecencia del regidor, que ni una vez ha mencionado de motu propio la ubicación de J'Hayton, en el barrio de Carrús, como la más idónea, pese a que eso sea lo que sostiene el equipo de gobierno desde que hace dos años comenzó a ponerse sobre la mesa esta cuestión. "Ni renunciamos ni nos obstinamos (en Carrús)", ha contestado a una pregunta sobre si sigue siendo J'Hayton la apuesta municipal.

El alcalde ha dejado claro en su comparecencia que no cierra la puerta a ninguna de las propuestas que ha hecho la UMH en su informe, ahora bien, ha asegurado que una cuestión que es fundamental, como es la compatibilidad urbanística de los terrenos donde se plantea la ubicación, ni siquiera se ha mencionado. Carlos González no ha dicho que algunos de ellos son imposibles en estos momentos, aunque sí se ha referido, por ejemplo al Parque Municipal, que figura en primer lugar, al asegurar que el PGOU no permitiría la construcción de más de 1.200 metros cuadrados (el actual restaurante tiene el doble) y que dentro de un mes se aprobará la Ley del Palmeral, que aún será más restrictiva con los usos que se den dentro de lo que se considera zona Unesco; es decir, la de mayor protección como sería el caso.

González ha dicho que su voluntad es la de consenso, que agradece el estudio y el debate que se abre y que están dispuestos a hablar de "cualquier ubicación urbanísticamente". Ahora bien, algunas de ellas supondrían una demora de años en su resolución si se tiene que realizar una modificación en profundidad del Plan General. "Queremos un calendario riguroso y serio y que las obras comiencen en 2022", ha dicho el regidor, que se ha referido al proyecto que la Diputación también abandera en Alicante, junto al propio Ayuntamiento y el Puerto, para la construcción de otro palacio de congresos. "Pueden convivir y competir, esta es la quinta provincia de España", ha asegurado para defender dos proyectos parecidos y tan cerca. También ha recordado que la promesa del presidente Carlos Mazón de construir un edificio de estas características aquí no es un capricho, sino una deuda que tiene la institución provincial con Elche después de haber construido en Alicante el ADDA y el MARQ con una inversión cercana a los 100 millones de euros.

Sobre la afirmación que Mazón hizo ayer en Elche, donde aseguró que hay que fijarse en lo que dice el informe de la UMH, porque lo han hecho los técnicos, y no en los caprichos de los políticos, ha asegurado que "pedimos a Mazón respeto y prudencia, tiene que ser respetuoso con lo que no tenemos caprichos. Esto no es un debate caprichoso. Se basa en un modelo de ciudad y de un reequilibrio de la ciudad".