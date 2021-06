Las playas de Elche no tendrán límite de aforos ni se sectorizarán si Sanidad lo permite

Las playas de Elche no tendrán restricciones de aforo ni estarán sectorizadas este verano. Esta es la pretensión del equipo de gobierno según ha anunciado este jueves Carles Molina, edil de Playas. Sin embargo, el protocolo final estará condicionado a las indicaciones de la Conselleria de Sanidad, que todavía no se ha pronunciado ni ha dado pautas a los ayuntamientos. Molina explicaba esta mañana, tras anunciar el nuevo contrato de servicio de socorrismo, que la situación de excepcionalidad que se vivió en la pasada temporada estival esperan que no vuelva a repetirse, de la misma forma que, de entrada, no habría regulación de aparcamientos con la zona verde que se implementó en la avenida San Bartolomé de Tirajana en Arenales.