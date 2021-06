«En vez de proteger la singularidad que tiene La Carreta, nos discriminan»

El Ayuntamiento no nos ha planteado ninguna alternativa, simplemente se han dedicado a escucharnos. El alcalde [Carlos González] nos ha dicho que el problema es que hay otras prioridades, que no hay dinero y que no se lo pueden quitar a otras partidas para dárnoslo a nosotros. La Carreta es una compañía de teatro que está dada de alta, que es una empresa. Pero les hemos explicado que otros ayuntamientos, como el de València, colaboran con las empresas de artes escénicas mediante subvenciones y ayudas a la producción.

Al margen de la cuestión económica que menciona, ¿existen más problemas importantes?

El problema radica en que somos únicos y singulares. Y, en lugar de ayudarnos y proteger esa singularidad, se nos discrimina frente a los que no tienen sala ni programación. Esos sí que pueden acogerse a las ayudas a la producción. Solo pedimos que nos apoyen como se hace con otros festivales que son organizados por asociaciones o empresas de gestión de artes escénicas. Aún así, el alcalde nos ha dicho que no nos cierra la puerta, que la deja abierta. Pero el encaje es difícil.

¿Y usted que le dice?

Yo le puse un par de ejemplos válidos para que estudien esas fórmulas. Creemos que la solución puede pasar por un convenio que regule una subvención nominativa. Ellos tienen la sensación de que se les va a echar la gente encima y de que se puede rozar la ilegalidad. En València o en Barcelona hay muchas salas con este tipo de convenios. Después de darle muchas vueltas a la situación, nos dijeron que lo estudiarían. No se valora el trabajo que hemos hecho durante 23 años con la comunidad educativa. Todo el mundo lo ve menos el Ayuntamiento. La Tramoia es la única que hace algo parecido.

Con todo, la edil de Cultura, Marga Antón, asegura que volverán a abrir en septiembre...

Eso no es cierto. Lo que sí es seguro es que nos quedaban once representaciones que hemos tenido que suspender. Parece que no quieren que abramos en septiembre. Lo tienen fácil, si no nos ayudan, no podremos abrir. La situación actual es insostenible. Siempre hemos ejercido de mecenas de la cultura y hemos sacado una programación sin apoyo del Ayuntamiento, solo con trabajo desinteresado, como si se tratara de una ONG.

Hablaba antes de la singularidad que tiene La Carreta, ¿en qué aspectos se sustenta?

Contamos con una repercusión social, educativa y familiar que otros no tienen. La cultura no la tiene que hacer el Ayuntamiento, es cosa del pueblo. Ellos lo que tienen que hacer es gestionar, se trata de un tema de falta de miras. El Ministerio de Cultura o el Institut Valencià de Cultura (IVC) ofrecen ayudas como la que nosotros solicitamos. El IVC lleva dos años ayudando a La Carreta, gracias a su ayuda pudimos salvar 2020. Llevamos más de dos décadas trabajando por una pasión y somos el único teatro de títeres de toda la provincia.

¿Se sienten valorados?

No, nos falta apoyo y respaldo para no irnos a la quiebra. Queremos un convenio que ponga de acuerdo a todas las partes. Nosotros hacemos actividades que le vienen bien a la ciudad de Elche a cambio de pequeñas cosas, como la cesión de salas municipales. En eso consiste un convenio, en pactar distintos puntos. Tenemos la sensación de que no se valora nuestros trabajo y de que, en ocasiones, sería un alivio que desapareciéramos.