Más de 300 vecinos se manifiestan contra el derribo de la Cruz de los Caídos del Paseo de Germanías

Esta movilización en el barrio de El Pla llega un día después de que más de 60 profesores de Historia de la provincia suscribieran un manifiesto para la retirada de la cruz argumentando que se trata de un símbolo franquista. Sin embargo los residentes que se han revelado hoy contra el Consistorio, y en concreto contra el alcalde, Carlos González, piensan todo lo contrario. Ana Hernández, vecina de la zona, apuntaba que "es un monumento que siempre he visto desde pequeña y nunca lo he identificado con ningún símbolo". Charo Hernández, su hermana, apostillaba que "queremos que se construya y no se destruya porque la Historia es nuestra".

Entre los asistentes se encontraban vecinos así como representantes políticos ilicitanos. Desde el ala del PP se podían ver varios ediles así como el portavoz del PP, Pablo Ruz, que se encontraba en primera línea de la concentración apoyando de forma directa a la plataforma después de que hace días anunciaran que estaban de parte de la plataforma porque la cruz "se ha convertido en un símbolo de reconciliación y memoria de todos aquellos que perdieron su vida", relataban. También se veían miembros de Vox de Elche y de otros municipios como Santa Pola, así como otros miembros de la corporación como la edil de Cs, Eva Crisol.

Enrique Molina, representante de la plataforma vecinal ha copado el protagonismo de la concentración con un largo discurso alegando que la demolición de la cruz supone la vulneración de los derechos de los ciudadanos. "Venimos a defender algo que llevamos muy dentro y queremos apoyar la defensa de los signos cristianos", apuntaba mientras los asistentes coreaban y aplaudían su mensaje.

"La cruz debe prevalecer y no se toca", refería, al hilo que señalaba que durante décadas muchos niños han jugado en torno a la cruz y aseguraba que no le hace daño a nadie. Enfatizó el discurso apuntando que la ley de Memoria Histórica es "injusta y está lejos del perdón". Cargaba contra la decisión del equipo de gobierno de derribar la cruz porque entiende que es una imposición. "En un estado aconfesional cada uno expresa sus convicciones sin imponer nada y no entra en la vida de los demás como elefante en cacharrería", señalaba minutos antes de dedicar una oración por la salvación de la cruz.