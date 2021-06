Estas son las mejoras en las playas de Elche para este verano

Se trata de la construcción de una nueva pasarela de madera de acceso a la playa del Carabassí que se construirá entre la que ya existe actualmente en el aparcamiento y el término municipal de Santa Pola.

También se procederá a la mejora y adeduación de la pasarela ya existente en la propia playa del Carabassí que da acceso desde el apracamiento hasta esta playa bifurcándose en dos accesos.

En tercer lugar, se actuará en la playa de El Altet. “La Dirección de Costas ha detectado que desde el aparcamiento hasta la playa algunos bañistas acceden por las dunas entre Arenales y la propia pasarela de acceso a El Altet. Por ello, se ha propuesto desarrollar un vallado de proteccion de las dunas que deje un paso a modo de senda entre esa bolsa de aparcamiento que existe entre el aparcamiento de El Altet y la playa de Arenales para que que la gente pueda utilizarlo y acceder a la playa sin invadir la zona de dunas protegida", ha informado el portavoz, quien ha añadido que, "tanto la construccion de la nueva pasarela al sur del Carabassí como la pasarela del Carabassí que se va a renovar y adecuar mediante una senda en la playa de El Altet, pasarán a ser de mantenimiento del Ayuntamiento de Elche una vez se formalice el acuerdo y se construyan estas nuevas instalaciones".

Por parte del Gobierno Municipal se ha valorado muy positivamente estas nuevas inversionas que la Dirección de Costas va a realizar en las playas de Elche. "Entendemos que desde el año 2008 aproximadamente, que se empezaron a construir tanto por Costas como con la financiacion del Plan E, las pasarelas con las que hoy contamos en las pedanias de La Marina, Los Arenales del Sol y El Altet han contribuido a mejorar los accesos a las playas y, por supuesto, también a la protección de nuestro sistema dunar", ha destacado Díez.

Por otro lado, la Junta de Gobierno Local ha decidido instar al Ministerio de Transportes a que señalice los accesos a la estación de Alta Velocidad de Elche (Elche AV).

“Hace unos meses se puso en marcha la ansiada estación del AVE en Elche y el Ayuntamiento con precisión, rapidez y firmeza señalizó los accesos a la estación desde el casco urbano, desde la Ronda Sur, Avenida de la Libertad y Ronda Oeste de Carrús hasta la confluencia con la N-340", ha apuntado Díez, quien ha añadido que "meses después de que la estación esté en marcha, la N-340 que depende del Ministerio no está señalizada y la A-7 tampoco en sus accesos tanto desde la salida Elche-Aspe como en la salida Elche Oeste de Crevillente".

El portavoz de la Junta de Gobierno ha instado al Ministerio para que de una vez por todas señalice la estación de Elche en las vías que son de su competencia como sí ha hecho el Ayuntamiento con las que son de su competencia.

Héctor Díez ha dicho que una vez que la Conselleria de Educación ha procedido a la licitación de la reparación de la fachada del instituto de Torrellano, “la Junta de Gobierno Local y da un paso más y da respuesta a la solicitud de Conselleria de bonificar en un 50% el impuesto de construcciones que la Conselleria tiene que pagar para la reparación de esta fachada", ha indicado el portavoz. En este caso, dentro del pago del impuesto de construcciones y obras se le aplica una bonificación del 50% por tratarse de una actuación de interés general que afecta a servicios públicos en este caso de competencia de la Conselleria. Por tanto, esa bonificación dejaría el pago a Conselleria en 3.059 euros y por parte del Ayuntamiento ya quedarían cubiertos todos los trámites necesarios para que se ejecuten en este caso la reparación de la fachada del instituto de Torrellano.

Tal y como ha recordado el portavoz, el Ayuntamiento de Elche en los últimos meses ha hecho un esfuerzo muy importante para poner en marcha distintas ayudas dirigidas a los sectores más afectados por la pandemia.

Las últimas han sido la segunda edicion de las ayudas Paréntesis, un montante económico que ha puesto en marcha fruto de la colaboración entre Generalitat Valenciana, La Diputación y Ayuntamiento, pero hay otras administraciones que están poniendo en marcha ayudas adicionales a las mismas. “En el caso de la Diputación de Alicante se ha puesto en marcha un plan de Ayudas apoyando a los municipios que en el caso del Ayuntamiento de Elche supone recibir una subvención de 550.000 euros también para apoyar a los sectores más afectados por la pandemia”.

La Junta de Gobierno Local ha procedido hoy a la aceptación de esa subvención y a partir de ahora, los departamentos de Promoción Económica y Gestión Tributaria tendrán que redactar unas nuevas bases de ayudas y el Gobierno Municipal tendrá que decidir donde las dirige dentro de los sectores más afectados.

“Como saben desde ahora nos hemos dirigido a la hostelería, a la restauración, el ocio nocturno, el deporte, la cultura... También al comercio minorista no esencial y, por tanto, habrá que seguir trabajando para ver aquellos sectores que también se hayan podido ver afectados por pandemia y que hasta ahora no hayan podido acogerse a ayudas porque el propósito del Gobierno Municipal es que estos 550.000 euros puedan ir también a aquellos que no han podido acogerse a ningun tipo de ayuda”.

Por otra parte, se han solicitado dos subvenciones: En primer lugar, una para renovar el campo de césped artificial de El Altet que ha cumplido ya 10 años y que necesita de una renovación integral. En este caso, se trata de una renovación integral que supone una inversión de 126.000 euros que financiará por una parte la Diputación de Alicante con 95.158 euros y que cofinanciará el Ayuntamiento de Elche con una aportación de 31. 719 euros.

En el caso del Polideportivo de El Toscar, también se realizará una inversión de modernización y mejora de los vestuarios que supondrá una inversión de 120.000 euros de la cual la Diputación de Alicante aportará 84.103 euros y el Ayuntamiento 35.896.

Estas dos actuaciones de mejora del césped artificial en El Altet y de renovación de los vestuarios del Polideportivo de El Toscar forman parte de las actuaciones que el Ayuntamiento de Elche ha presentado al Plan + Deporte 2021 de la Diputación de Alicante.