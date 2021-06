«Es incompatible una ciudad más humana y mantener los aparcamientos»

¿Qué es lo mejor que ha hecho por los ilicitanos en estos dos años?

El reto más importante que hemos tenido en estos dos años frente a lo que nos proponíamos ha sido lidiar con la pandemia y con sus consecuencias sanitarias, económicas y sociales. El gobierno ha tenido que dar el do de pecho y como alcalde he tenido que jugar un papel inesperado pero absolutamente imprescindible.

¿Y lo peor?

Uno es consciente de que decidir es complejo y todos cometemos errores. Creo que no hemos cometido ningún error grave pese a las dificultades con las que nos hemos encontrado y sí que es cierto que quien toma decisiones se equivoca y si tuviera dos oportunidades, en la segunda se tomaría otra decisión.

Hay luces en el ecuador del mandato y sombras como la investigación abierta por la Fiscalía por un posible fraccionamiento de contratos o la queja del Síndic por la falta de transparencia. ¿Va esto a cambiar la forma de gobernar?

En primer lugar, decir que somos un gobierno muy transparente. Objetivamente, encontramos una Administración que con el PP estaba a la cola de España en transparencia y que ahora está dentro de los diez municipios más transparentes de toda España con el gobierno de PSOE y Compromís. Desde luego hemos cometido algún error, pero eso no resta un ápice de credibilidad a nuestro esfuerzo cotidiano por favorecer la transparencia, la participación de los colectivos y partidos políticos y el control de la oposición al gobierno. Somos el gobierno de la historia democrática que más lo ha favorecido.

¿Y respecto a los presuntos fraccionamientos de los contratos (que investiga la Fiscalía)?

Ha habido una denuncia del Partido Popular que considero que está instrumentalizando la justicia y nosotros vamos a ser extraordinariamente prudentes. Esperamos la decisión de la Fiscalía para tomar decisiones políticas. En cualquier caso, defendemos nuestra honradez y defendemos la actuación correcta e intachable desde el punto de vista ética y jurídico. Confiamos en la justicia. Defender esto es compatible con que haya algún tipo de incidencia administrativa como dicen los reparos. Pero aquí no se ha producido ningún fraccionamiento ilegítimo de contratos, ningún fraccionamiento intencionado y fraudulento. Lo rechazo categóricamente, no ha habido ninguna actuación con relevancia penal.

Ha llegado el esperado informe de la UMH de Elche sobre el palacio de congresos que no recomienda el solar de J’hayton que es el ustedes querían. ¿Qué plantea hacer en este lugar si la obra de la Diputación no se construye allí?

La ciudad está ante un debate muy interesante sobre la ubicación de una gran infraestructura de extraordinaria importancia para convertir Elche en un referente nacional del turismo congresual. El informe de la Universidad aporta cosas interesantes y no descarta Carrús. El equipo de gobierno está abierto a cualquier ubicación que sea viable urbanísticamente de las que se plantean y para eso vamos a propiciar un análisis en profundidad en el ámbito del Consejo Social. Ni renunciamos ni nos obcecamos con Carrús. Si no se hiciera el palacio de congresos en esta ubicación tendríamos que plantear una gran inversión que produjera efectos urbanísticos, económicos y sociales en el barrio que permita regenerarlo y revitalizarlo. No vamos a dejar de lado nuestro compromiso con Carrús, se llame Palacio de Congresos o se llame como sea.

Han rescindido ya definitivamente el contrato del Mercado Central sin indemnización. ¿Da con esto el Ayuntamiento una imagen responsable al cancelar una concesión pública legalmente firmada?

El Ayuntamiento es defensor a ultranza de la seguridad jurídica y entendemos que los que promueven inversiones con el Ayuntamiento tienen que tenerla al máximo. Pero estamos ante un supuesto en el que la mercantil Aparcisa ha asumido un riesgo y ventura extraordinario como consecuencia del lugar extraordinariamente complejo en el que el anterior gobierno puso en marcha la anterior iniciativa del Mercado Central. Entendemos que esto no afecta al Ayuntamiento, que es un Ayuntamiento serio que trabaja para cumplir con la seguridad jurídica.

¿De verdad cree que esto no va a costar nada a los ilicitanos?

Hay informes jurídicos externos que lo sostienen e informes jurídicos municipales que también sostienen que Aparcisa ha asumido un riesgo y ventura agravado y extraordinario que no suelen asumir las empresas. Eso implica que si se producía algún tipo de circunstancia que impidiera la ejecución del contrato ellos asumían toda la responsabilidad. Nosotros damos validez a los informes que sostienen que toda la responsabilidad ha sido asumida por Aparcisa.

Hay voces en contra de retirar la Cruz de los Caídos e incluso han organizado una protesta este pasado viernes. ¿Por qué quieren retirarla y qué van a hacer con ella?

También hay voces a favor. Hay un manifiesto firmado por 60 profesores de Historia que ponen de relieve la necesidad de retirar un símbolo que no es una cruz religiosa, sino que simboliza una etapa negra de la historia de nuestra ciudad. Por lo tanto, nosotros no planteamos su retirada desde el punto de vista de sectarismo ideológico. Estamos planteando un cambio profundo de un espacio público, el Paseo de Germanías, inspirado en los Derechos Humanos que sirva para poner en valor como recurso turístico y cultural el refugio. En ese contexto, es incompatible desde el punto de vista de la transformación urbana que se va a experimentar la presencia de esa cruz, que es un símbolo de la dictadura franquista y también es incompatible con la Ley de Memoria Histórica y con el ordenamiento jurídico. La supresión de la cruz es positiva para la imagen de la ciudad.

Han apostado por un centro peatonal, con aceras más anchas, prioridad para el bus, carriles bici... pero a costa de quitar aparcamiento. ¿Qué solución le van a dar a la gente que no tiene sitio para estacionar en la calle?

Hemos transformado, modernizado y mejorado el centro histórico con la peatonalización de la Corredora y la Plaça de Baix que está posibilitando la reactivación social y económica del centro. El centro está vivo como consecuencia de ello. Y la peatonalización no ha supuesto suprimir ni una sola plaza. Ha supuesto reordenar la circulación de la ciudad y al mismo tiempo devolver la vida al centro. La Corredora y las calles aledañas reviven comercialmente no por casualidad, sino por la peatonalización. Sí que es cierto que estamos haciendo otras actuaciones que conllevan suprimir aparcamiento, pero que representan ganar espacio para los peatones para tener un centro más cómodo, más accesible y más agradable, que supone más ventaja para los ciudadanos y la actividad comercial. Indudablemente es incompatible hacer una ciudad más cómoda, más humana y más agradable con mantener el aparcamiento. Es evidente que se pierden algunas plazas, pero creo que el resultado desde el punto de vista social y del dinamismo socioeconómico merece la pena. Y lo estamos viendo con los resultados de una actuación que muchos criticaban y que hoy creo que todos reconocemos que es un punto de inflexión.

¿Qué ocurre con la ampliación del Parque Empresarial, que anunciaron que su tramitación estaba en la recta final y no acaba de materializarse?

El urbanismo español y valenciano es extremadamente complejo y muy exigente y provoca efectos indeseados como la excesiva tardanza. El Ayuntamiento ha llevado a cabo todos los trámites con la mayor celeridad posible, pero atribuyo a la inmensa complejidad el retraso. Se lo he dicho al president de la Generalitat y al conseller de Territorio. Hay que reformular la legislación urbanística y favorecer que los tiempos de los desarrollos urbanísticos estén acompasados a los de la sociedad y de la economía.

¿Qué plazos hay ahora previstos?

Esta semana hemos recibido ya el informe de Aviación Civil y solo queda el de paisaje, después de esa treintena de informes que se han necesitado. La previsión es que este verano pueda estar aprobada definitivamente la ampliación por parte de la conselleria y que podamos continuar con la tramitación local por parte de Pimesa.

¿Qué va a pasar con el edificio de El Progreso?

No hemos dejado de trabajar en una cuestión muy compleja que en estos momentos, como consecuencia de una decisión judicial, está ya claro que hay que conservar la fachada y en la alineación actual. Nosotros hemos invitado a la propiedad a que presente un proyecto que sea consecuente con el tenor literal de la sentencia judicial.

Al margen del AVE, que es un compromiso de muchos años atrás, el Gobierno central sigue sin invertir en Elche y sin completar proyectos muy esperados como la Ronda Sur y el colector de Peña Las Águilas. ¿Sigue faltando más reivindicación en Madrid?

El AVE no es una inversión marginal, es un gran logro de la ciudad. Al mismo tiempo se está llevando una actuación muy importante, que es la autovía de acceso al aeropuerto. Heredamos la inacción del gobierno de Rajoy y entiendo que en los próximos presupuestos el Gobierno de España se incluirá la licitación de la Ronda Sur. Y espero también que se pueda desbloquear la situación en Peña Las Águilas. No hay que olvidar que estamos en el primer presupuesto de Pedro Sánchez y está contemplada la conexión de las Cercanías con la Alta Velocidad en Matola, con nuestro aeropuerto y una partida para la modernización del Cercanías Alicante-Elche-Murcia. El gobierno de Pedro Sánchez, con solo un presupuesto, ha hecho más que en los siete años de gobierno de Mariano Rajoy.

La Generalitat sigue sin fijar un calendario para devolver la deuda de 43 millones por los terrenos de la Universidad. ¿Por qué no se lo exigen, como sí se lo han pedido a la Diputación?

El president de la Generalitat manifestaba esta semana su compromiso firme e ineludible que convertiremos en acuerdo por escrito que nos dará más seguridad si cabe. A la Diputación le he exigido un calendario de trabajo para empezar un Palacio de Congresos. La Generalitat está invirtiendo 35 millones de euros en la modernización y construcción de nuevos centros educativos de la ciudad; 15 millones en la ampliación del Hospital. Ha invertido 22 millones de euros en la rehabilitación del Hospital... Pongo tres ejemplos palmarios de una administración que está invirtiendo con una fuerza inusitada en la ciudad, frente a una administración a la que desde principio de legislatura hemos reclamado que compense a la ciudad por el agravio comparativo que ha habido en los últimos 20 años con Alicante. Solo con el ADDA y el MARQ la Diputación ha invertido 100 millones de euros en Alicante, frente a prácticamente cero en Elche. Es normal que el alcalde de Elche le exija un calendario de cumplimiento de la palabra dada al presidente de la Diputación porque en dos años no ha hecho nada.

¿Llegará la Dama en 2022 y dónde se instalará finalmente?

Estará en el Palacio de Altamira, ahí no hay debate. La Dama estuvo en la Torre del Homenaje porque era una exposición de pieza única y ahora estamos hablando de hacer una gran exposición de arte íbero presidida por la Dama y no tiene sentido fragmentarla. Eso significa que esté rodeada de las 30 o 40 piezas más importantes. Acabamos de habilitar una partida de 500.000 euros para adaptar el Palacio de Altamira y el MARQ. Estamos trabajando para que la Dama pueda venir a Elche en 2022 y sea una palanca de recuperación de la actividad turística de nuestra ciudad.