Vivir de espaldas a un palacio en el barrio de Carrús en Elche

El barrio de Carrús ha estado durante un tiempo en el candelero para que allí se ubicase el futuro palacio de congresos. La primera apuesta del alcalde, Carlos González, era llevarse al solar de Jayton esta millonaria inversión aunque la UMH ha desinflado en los últimos días esta idea, dejando a este barrio en su informe como quinta opción por detrás de otras como Portes Encarnades, las Fábricas de Ferrández, el Centro Ripoll o incluso el Parque Municipal.

A pesar de todo este debate entre expertos y políticos en torno a la que sería la nueva infraestructura estrella de la ciudad, una parte de los vecinos de Carrús vive a espaldas de las pretensiones municipales y admiten que no tenían ni idea acerca de este proyecto, a pesar de que lleva varios años encima de la mesa. Los hay que creen que un barrio obrero no sería un lugar ideal para los congresos, como el caso de Ángeles Ruiz, quien regenta una tienda de ropa a menos de 10 metros del solar y reconoce que no sabía nada acerca de la propuesta. «Esta zona tiene mucho movimiento de supermercados y mercadillo, creo que no es relevante aquí un palacio de congresos, y tampoco hay aparcamiento».

Otra parte cree que podría ser importante para reflotar la zona y atraer nuevas empresas, como apunta Juan Carlos García, propietario de un bar de la avenida de Novelda. «Todo lo que atrae gente conlleva más comercio», apunta. Santiago Gonzálvez coincide en esta premisa. Este vecino vive desde hace 44 años en Carrús y siente que falta un crecimiento comercial que podría venir de la mano de este palacio de congresos.

La mayoría, sin embargo, coinciden en un punto: ¿qué pasará con el aparcamiento?

El solar de Jayton tiene habilitadas unas 200 plazas, que se verían suprimidas con el palacio de congresos, si el proyecto no contempla alternativas para los conductores. En ese caso algunos residentes manifiestan a este diario que se podría ver agraviado el barrio porque una de las principales problemáticas que tiene el sector Carrús. Este es precisamente la falta de estacionamiento gratuito.

Y todo se debe a que la mayoría de bloques de viviendas no cuentan con plazas de garaje, y tampoco hay una cultura enraizada de aparcar el coche en los aparcamientos subterráneos de pago, según apunta Pedro Martínez, presidente de la asociación de vecinos El Toscar y calles adyacentes, el colectivo vecinal más antiguo de la ciudad (45 años) con unos 350 socios.

Sobre esta cuestión hay que tener en cuenta que la mayoría de desplazamientos al barrio se hacen prácticamente por cuestiones laborales, por lo que a un trabajador no le saldría rentable dejar ocho horas su coche en un parking de estas características, que en algunos casos no llegan ni a la mitad de su capacidad, según la estimación que hacen desde el colectivo vecinal.

Aún y así, desde esta asociación siempre han defendido el palacio de congresos para Carrús. Creen que no traerá ningún perjuicio para el barrio porque confían en que sería un revulsivo para atraer riqueza y darle otra «categoría» al barrio y en concreto a la zona este donde pueden vivir más de 35.000 personas.

Apuntan, igualmente, que esta opción sería una de las más estratégicas porque «tendría buena entrada por la avenida de Novelda y estaría conectado a la autovía con Renfe al lado», por lo que no entienden que ahora la universidad sitúe esta ubicación como quinta opción. Mari Carmen Martos, residente, apuntaba que esta infraestructura «sería una forma de estar en contacto, nos enseñaría más y daría vidilla al barrio».