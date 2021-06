Expectación ante el Debate del Estado de Elche que arranca mañana

El alcalde de Elche, Carlos González, ha anunciado la participación de los agentes sociales en el Debate del Estado del Municipio, que se celebra este martes y miércoles, en el Centro de Congresos Ciutat d’Elx. Se trata de una novedad más que se suma al “Escaño 28” o “Escaño ciudadano” con el objetivo de mejorar la participación de la ciudadanía en la gestión pública.

”En esta edición del Debate del Estado del Municipio damos voz a la ciudadanía a través del ‘Escaño 28’ y a los agentes sociales con el objetivo de ampliar la participación y reforzar el control político sobre el Gobierno Municipal”, ha señalado el alcalde.

De esta manera, este martes por la mañana intervendrán los representantes de los sindicatos mayoritarios CC OO y UGT, y el de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV).

El Debate del Estado del Municipio, que no se pudo organizar en 2020 debido a la pandemia, llega un momento de máximo enfrentamiento entre PP y el equipo de gobierno. El pasado lunes los concejales populares abandonaron, por primera vez en mandato y medio, el pleno al sentirse "amordazado" por el equipo de gobierno. Pero además, la tensión ha crecido en las últimas semanas después de que el 10 de mayo el PP arrojara sombras de sospecha al censurar que se le adjudicara un contrato a una empresa donde trabaja del hermano de la edil de Gestión Tributaria Patricia Maciá. Y sobre todo a raíz de que, también a los pocos días, la formación de Pablo Ruz anunciara en rueda de prensa que la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación contra el equipo de gobierno del Ayuntamiento por presuntos delitos de fraude y prevaricación. La investigación abarca 2019 y 2020, sobre los que se ha puesto la lupa en un total de 676 facturas que, en suma, alcanzan 1,5 millones de euros.

En este clima, y con la polémica por el Palacio de Congresos de Elche, el enfado por parte de algunas pedanías que consideran que no se está invirtiendo lo suficiente, la división existente con respecto a más peatonalización del centro sí o no, los carriles bici, el hotel de Arenales del Sol, el plan de asfaltado, la situación del Mercado Central, la falta de concreción de inversiones de la Generalitat en Elche, el desbloqueo del edificio de Riegos del Progreso y otros muchos asuntos, lo cierto es que se espera un debate donde las críticas duras no van a faltar ni tampoco la enérgica defensa del bipartito de todo lo que ha conseguido para Elche en los últimos dos años e incluso más allá.

Treinta personas

“Con la intención de seguir profundizando en la idea de participación de los distintos colectivos y entidades ciudadanas, en esta ocasión hemos querido invitar a los agentes sociales, ya que contar con los representantes de empresarios y trabajadores nos permitirá hacer una valiosísima reflexión, en el marco del debate, en relación con el momento que estamos viviendo, los problemas con los que nos enfrentamos y los retos que son necesarios afrontar”, afirmala primera autoridad local.

Carlos González ha destacado que, al margen de las intervenciones de los grupos políticos municipales que serán el día 9, el martes tomarán la palabra un total de 30 personas en representación de los consejos sectoriales municipales, del Consejo Rector de VisitElche, de la Federación de Asociaciones de Vecinos y de las Juntas del Camp d’Elx.

“Nuestro propósito es dar voz a todos los sectores de la ciudadanía. Su participación en este gran debate es fundamental para tomar el pulso a la ciudad y dirigir las políticas municipales para dar respuesta a sus demandas e inquietudes”, ha apuntado Carlos González, quien ha añadido que “en definitiva se trata de una iniciativa para mejorar la vida de los ilicitanos e ilicitanas y avanzar en la calidad de nuestra democracia”.

La máxima autoridad local también ha puesto de relieve que “Elche es una de las pocas ciudades que organizan un debate con este grado de participación de la sociedad civil”. Asimismo, el alcalde ha destacado que “queremos que sea un debate que refleje el pluralismo que impera en la ciudad y un ejemplo democrático de deliberación respetuosa entre las distintas visiones de la ciudad y entre formaciones políticas que piensan de distinta manera”.